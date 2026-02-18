Un joven de 18 conduce sin carné, se le cala el coche y casi choca con el turismo de detrás

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a un joven de 18 años por conducir sin haber obtenido nunca la licencia, después de calársele el coche y estar a punto de chocar con el turismo que tenía detrás.

Los hechos ocurrieron a la 21.00 horas del martes en la Bajada de Polio, donde los agentes solicitaron la documentación al chico tras observar que se encontraba detenido en la curva de dicha calle y que tenía serias dificultades para reanudar la marcha al encontrarse en pendiente.

Una vez identificado, comprobaron que no tenía carné de conducir y que no lo había obtenido nunca, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra él, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Además, según ha informado la Policía, cuatro conductores -hombres de 23, 34, 44 y 47 años- han dado positivo en diferentes drogas -cocaína y THC- en controles realizados el martes en las calles Girasol y Gutiérrez Solana y uno de ellos tras ser interceptado por una infracción de tráfico en la Cuesta de la Atalaya.