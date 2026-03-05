La joven herida en El Bocal sigue ingresada en el hospital y está consciente y estable

Servicios de emergencias el martes en El Bocal - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La joven de 19 años natural de Elvillar (Álava), que resultó herida grave cuando el martes colapsó la pasarela de El Bocal mientras la atravesaba con otros seis compañeros del CIFP La Granja, cinco de los cuales fallecieron y a la sexta se la continúa buscando, sigue ingresada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y está consciente y estable.

Así lo ha informado este jueves el Gobierno de Cantabria, que ha indicado que, a lo largo del día, la joven será sometida a diferentes pruebas para valorar la evolución del traumatismo abdominal severo que motivó su ingreso.

La paciente, con iniciales A.R.V., permanece desde el día del accidente en la Unidad de Politrauma del Servicio de Medicina Intensiva.