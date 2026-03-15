Juan Echanove y Joaquín Climent llegan los próximos viernes y sábado al Palacio de Festivales con 'Esencia'

Archivo - Juan Echanove y Joaquín Climent en 'Esencia' - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los actores Juan Echanove y Joaquín Climent llegan este viernes 20 de marzo y sábado 21 al Palacio de Festivales de Cantabria con la obra teatral 'Esencia', con texto de Ignacio García May y bajo la dirección de Eduardo Vasco.

La doble cita será a las 19.30 horas en la sala Pereda con una duración de 85 minutos sin descanso.

Esta producción del Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales es una de sus obras más enigmáticas de Garcia May, un laberinto de percepciones donde la realidad se tambalea y se torna difusa. Una invitación al cuestionamiento de las propias certezas.

Pierre y Cecil, dos viejos amigos, se reencuentran después de muchos años. Su conversación, entremezclada con recuerdos y opiniones, está atravesada por la espera de un misterioso autor que nunca va a llegar, o, quizá ha estado presente desde el principio.

Ignacio García May se dio a conocer teatralmente en 1986, con solo 21 años, cuando ganó el premio Tirso de Molina con 'Alesio', una comedia de tiempos pasados, que se estrena al año siguiente en el Teatro María Guerrero.

Desde entonces ha cultivado la escritura propia, ha realizado adaptaciones y versiones y ha estado vinculado a la práctica teatral intensamente desde distintas disciplinas, además de realizar una importante labor pedagógica en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), de la que fue director.

Su dramaturgia se caracteriza por plantear una reflexión crítica sobre la realidad, el teatro y la identidad, siempre a partir de la decisiva influencia de los clásicos que se puede apreciar en títulos que ha publicado o estrenado como 'El dios tortuga', 'Los vivos y los muertos', 'Sofía' o 'Lalibelá', entre otros.

MÚSICA CLÁSICA

Por otra parte, la sala Argenta acogerá el domingo 22, a las 19.00 horas, un concierto de música clásica a cargo de Le Concert des Nations y La Capella Nacional de Catalunya con Elionor Martínez (soprano), Lara Morger (mezzosoprano), Emanuel Tomljenovic (tenor) y Manuel Walser (barítono), dirigidos por Jordi Savall.