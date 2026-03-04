Juan Enrique Varona, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Premio de Investigación Juan María Parés de la UC

Juan Enrique Varona. - UC

El Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) ha otorgado al catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Juan Enrique Varona, el Premio de Investigación Juan María Parés 2025 en la modalidad de 'Actividad Investigadora', dotado con 7.000 euros.

Juan Enrique Varona llegó a la UC hace 35 años, después de realizar sus estudios de Derecho y Ciencias Económicas. Su itinerario investigador se ha centrado en la fiscalidad inmobiliaria que, en su opinión, "es esencial" para la existencia del Estado social de derecho, ha indicado la UC en nota de prensa.

"Sin fiscalidad inmobiliaria, no hay fiscalidad, y sin una fiscalidad no hay Estado social de derecho; por eso, la fiscalidad de los bienes inmuebles es esencial en nuestro sistema socio-político", ha explicado Varona.

Además, ha apuntado que "el hilo conductor o el gran protagonista" de todas sus investigaciones ha sido la tributación de los bienes inmuebles, desde el papel del IVA inmobiliario que estudió en su tesis doctoral, por el que obtuvo sobresaliente Cum laude y Premio Extraordinario de Doctorado, hasta otros ámbitos como "la valoración fiscal de los bienes inmuebles".

Varona ha señalado que estas valoraciones fiscales han originado "muchos litigios" en los tribunales, porque "el inmueble es un bien difícil de valorar, repleto de matices y elementos diversos, fundamentalmente cuando no es objeto de una transacción.

En cuanto al valor de referencia, ha indicado que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional ha avalado esta figura, que comenzó a aplicarse hace cuatro años por el Catastro.

"Es un valor que intenta aproximarse al valor de mercado en un 90% y, al mismo tiempo, se calcula tomando básicamente los precios facilitados por los fedatarios públicos", ha manifestado.

Por otro lado, Varona ha subrayado la importancia de la transferencia del conocimiento, "la proyección hacia la sociedad", de las investigaciones realizadas.

JUAN ENRIQUE VARONA

Juan Enrique Varona es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, investigador del Santander Financial Institute (SANFI) y miembro de la AEDAD, desde 1994. Posee siete sexenios de investigación y seis quinquenios de docencia.

Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Bolonia, Harvard y Nápoles, becado por el Ministerio de Universidades. Y ha sido visiting scholar en la Universidad de Berkeley durante un año 82003-2004).

Fue vicerrector de Relaciones Institucionales y Coordinación de Cantabria Campus Internacional de la UC (2012-2016) y vicedecano de la Facultad de Derecho (1988-2003) y subdirector del Departamento de Derecho Público (1993-1998).

Además, ha sido investigador principal de ocho proyectos de investigación I+D+i del Plan Nacional, de tres años de duración cada uno; ha dirigido tres tesis doctorales y numerosos congresos y cursos sobre temas tributarios; y ha impartido un gran número de conferencias, tanto en universidades como en instituciones financieras.

Ha publicado más de cien colaboraciones en libros y artículos en revistas especializadas y, como único autor, ha publicado 'El sector inmobiliario en el Impuesto sobre el Valor Añadido' (1991), 'El valor catastral: su gestión e impugnación. Análisis jurídico de la gestión catastral y de la gestión tributaria en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles', (del que hay cuatro ediciones: 1995, 1997, 2001 y 2011); 'Extinción de la obligación tributaria: novación y confusión' (1998), 'Impuesto sobre el Patrimonio: valoración de los bienes inmuebles' (1999), 'El crédito tributario en la quiebra' (2000), 'Extrafiscalidad y dogmática tributaria' (2009) y 'La tributación de las stock options en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas' (2016).