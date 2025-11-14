Juan Magán, Malevaje y El Jincho actuarán en la primera edición de Camargo Infinita

CAMARGO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juan Magán, Malevaje y El Jincho son tres de los artistas que actuarán en la primera edición del festival 'Camargo Infinita', patrocinado por el Parque de Cabárceno y el Gobierno de Cantabria, que se celebrará los días 5 y 6 de diciembre, y 3 y 4 de enero.

Se trata de un festival dedicado a los sonidos urbanos y la música en vivo que pretende convertirse en un referente para amantes de la música, la cultura y la creatividad en la región, ha señalado la productora El Silencio Music en un comunicado.

Los conciertos al aire libre tendrán lugar en el recinto exterior del Centro Cultural La Vidriera, a un precio de 10 euros; y en el Paseo Bruno Alonso, dentro del parque navideño, en este caso de acceso gratuito.

Además, se ha habilitado una entrada fila cero de 10 euros a beneficio de Canela, la asociación que apoya a personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), promoviendo investigación y mejorando su calidad de vida.

Así, el sábado 5 de diciembre, en el recinto exterior de La Vidriera, actuará Juan Magán, uno de los referentes de la música dance latina, acompañado por Victor Magán, y presentado por Óscar Pizarro.

La cita comenzará a las 20.30 horas y contará con food trucks y zona de bebidas.

Ese mismo día, en el auditorio del Paseo Bruno Alonso, el grupo de tango Malevaje, clásico de los años 80, ofrecerá un directo.

Mientras que el domingo 6 de diciembre la artista de Segovia Violeta Veinte presentará un estilo que combina folk, jazz y pop, en un concierto gratuito.

Además, la Casa Joven ofrecerá el taller 'Yo soy DJ', de 90 minutos, para quienes quieran aprender las bases de la música electrónica.

Por su parte, la segunda edición tendrá lugar los días 3 y 4 de enero. El sábado 3, en el recinto exterior de La Vidriera, el artista urbano El Jincho, con millones de escuchas en Spotify, ofrecerá su concierto en un evento que contará además con las actuaciones de talentos locales Styke y Sakee.

La jornada se completará en el Paseo Bruno Alonso, a las 20.30 horas, con Alondra Bentley, reconocida por su estilo folk-pop y presencia en numerosos festivales; y el domingo 4, con la actuación a las 19.30 horas de Alejandro y Maria Laura, recientes nominados a los Grammy Latinos.