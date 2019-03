Juan Ramón López Revuelta se presenta a la Alcaldía por 'Hacemos Laredo'

Publicado 20/03/2019 14:44:24 CET

"Sé lo que necesita Laredo y cómo hacerlo prosperar, pues conozco a mi pueblo como ningún otro candidato", afirma el exalcalde

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Laredo Juan Ramón López Revuelta, que gobernó bajo las siglas del PSOE entre 1983 y 1994 con mayorías absolutas, se presentará a la Alcaldía por 'Hacemos Laredo', un partido fundado por él mismo porque, según afirma, "se siente en la obligación de ayudar a resolver la grave situación que Laredo viene padeciendo desde hace años".

López Revuelta, constructor de 74 años, fue el candidato socialista a la Alcaldía en las elecciones de 2015, pero se vio obligado a renunciar por el Código Ético del PSOE tras ser imputado en el caso de La Loma en Castro Urdiales, cuyo juicio se celebrará en octubre de este año.

Padre del actual alcalde, Juan Ramón López Visitación, y de la concejala de Obras, Rosalina López, el líder de 'Hacemos Laredo' dice que "sabe lo que necesita Laredo y cómo hacerlo prosperar, pues conozco a mi pueblo como ningún otro candidato". Y afirma que le avala su trayectoria "caracterizada por el cumplimiento de sus promesas y objetivos".

Juan Ramón López Revuelta se está presentando estos días a través de un video que publica en su página web www.hacemoslaredo.com, en el que alude a la transformación urbanística que experimentó Laredo durante sus mandatos.

El exalcalde afirma que "en aquellos años, cuando llegaba una propuesta favorable, todos o casi todos nos poníamos de acuerdo a pesar de nuestras grandes diferencias políticas, porque sabíamos que no teníamos derecho a impedir un bien para Laredo. Hoy eso no ocurre y no lo entiendo. El que obra así, lo siento mucho pero no es un buen laredano", opina.

Sobre la anulación del Plan General de Ordenación Urbana por los tribunales, López Revuelta sostiene que se debe "sencillamente a que ese PGOU es ilegal". "El PP, el PRC e IU no supieron hacerlo bien, al revés lo hicieron mal", añade.

"Si consigo la mayoría de votos que necesita Laredo comprobaréis desde el primer momento que sé hacer Laredo y al cabo de los próximos cuatro años comprobaréis que logramos los objetivos que nos hayamos marcado", anuncia.

En sus planes está contar con los demás partidos y espera que éstos se ofrezcan a colaborar y participar. "Pero si no quieren y se dedican a obstruir y poner freno a las iniciativas buenas para Laredo demostrarán que no son buenos laredanos", concluye en un comunicado de prensa.