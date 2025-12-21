Juanjo Artero, premio Duende Zahorí del Festival de Invierno de Torrelavega

Archivo - El actor Juanjo Artero.-ARCHIVO - TEATRO LÓPEZ DE AYALA DE BADAJOZ - Archivo

SANTANDER 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor Juanjo Artero ha sido galardonado con el premio teatral Duende Zahorí 2026 del Festival de Invierno de Torrelavega por su trayectoria profesional, aportación a las artes escénicas y el especial compromiso y vinculación con este evento y la ciudad.

Este galardón se ha concedido por votación del público de este certamen, que ha otorgado a Artero el 49,62 por ciento de los votos emitidos válidos, según ha dado a conocer la asociación Amigos del Teatro Concha Espina, convocante del galardón.

La entrega del premio, que celebra su 18 edición, tendrá lugar el 17 de enero, al término de la representación de la obra 'Asesinato en el Orient Express', protagonizada por el premiado.

Nombres como Concha Velasco, Blanca Portillo, Imanol Arias, José Sacristán, Juan Echanove, Lola Herrera, Aitana Sánchez-Gijón, Carmen Machi o la compañía Tricicle figuran en la lista de galardonados con esta distinción.

Este galardón se creó en 2009 como reconocimiento a la trayectoria personal y profesional de actores, actrices o compañías en su vinculación con el Festival de Invierno, o aquellas personas e instituciones, que a juicio del jurado, reúnan los requisitos exigidos.

Una de las características del premio radica en que son los propios espectadores, aficionados al teatro y el público en general, quienes deciden con sus votos al destinatario del galardón.

En esta edición, los votos se recogieron entre el 8 y 18 de diciembre, a través del correo electrónico (votazahori@gmail.com) y presencialmente en la sede de la entidad.