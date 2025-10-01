Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO reclaman políticas "positivas" en el Día de las Personas Mayores - EUROPA PRESS

Se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno para dar cuenta de sus principales reivindicaciones SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO han reclamado este miércoles, en una concentración en Santander, políticas "positivas" para las personas mayores, que representan en la actualidad el 25 por ciento de la población de Cantabria.

Han hecho esta reivindicación coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora este 1 de octubre.

En la concentración, celebrada frente a la Delegación del Gobierno y a la que han asistido medio centenar de personas, los responsables de las federaciones de jubilados y pensionistas de ambos sindicatos han avanzado que están elaborando "una batería de propuestas" para trasladar al Consejo del Mayor de Cantabria, creado hace un año, soluciones a "los principales problemas" del colectivo.

Entre los principales problemas del colectivo de las personas mayores, los sindicatos han señalado la dependencia, la sanidad, el edadismo y los derivados de la intergeneracionalidad.

Los secretarios generales de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT y de la Federación de Pensionistas de CCOO en Cantabria, Juan Carlos Saavedra y José Antonio Sánchez, respectivamente, han podido trasladar sus reivindicaciones al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que se ha acercado a la concentración.

"Queremos que nuestras reivindicaciones lleguen al Parlamento de Cantabria y al de España porque no podemos estar representados por personas que no creen en nosotros; no puede ser que representemos el 25% de la población y no tengamos representantes en ningún sitio y no se nos llame desde los partidos políticos", ha dicho Sánchez.

Por su parte, Saavedra ha alertado que "más de un 18% de las personas jubiladas en Cantabria están en el umbral de la pobreza", y, también ha apuntado que "la brecha de género media de las pensiones entre mujeres y hombres ronda los 400 euros".

Además, ha advertido de que los problemas económicos de las personas mayores "no son los únicos".

Además, han exigido más financiación pública para dependencia y han advertido que hay "muchas" personas mayores que "están esperando una plaza en una residencia".

En este sentido, han indicado que Cantabria "no cumple" la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 habitantes mayores de 65 años --está en el 4,7%-- cuando otras autonomías cercanas, como Castilla y León (7,7%) o Asturias (5,5%) sí lo hacen, lo que, a su juicio, confirma "la poca apuesta del Gobierno de Cantabria (PP) por la dependencia".

También desde ambos sindicatos se ha alertado de que persiste la soledad no deseada y que "sigue habiendo una brecha importante entre los que viven en la ciudad y en zonas rurales", donde los mayores no tienen los mismos servicios.

Por otra parte, los sindicalistas han coincidido a la hora de rechazar "mensajes racistas que quieren erradicar a las personas que cuidan a las personas mayores de mil amores, que en su gran mayoría son extranjeras".