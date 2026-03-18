La jueza acuerda prisión provisional sin fianza para el detenido por el homicidio de su pareja de Pedreña

El detenido por el crimen machista de Pedreña pasa a disposición judicial, en el Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, a 18 de marzo de 2026, en Valdecilla, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha acordado prisión provisional sin fianza para el hombre de 52 años detenido el pasado domingo como presunto autor del asesinato, un día antes, de su pareja, M.L.R., de 64 años, en la localidad cántabra de Pedreña (Marina de Cudeyo).

Este miércoles ha pasado a disposición judicial en el marco de unas diligencias incoadas por un delito de homicidio con la agravante de parentesco.

El sospechoso ha declarado ante la magistrada que estaba en servicio de guardia cuando ocurrieron los hechos, y que ha acordado la citada medida preventiva, como había pedido la Fiscalía, y según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Además, fuentes próximas al arrestado han señalado a esta agencia que ha sido en todo momento "colaborador", tanto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en el juzgado, donde ha pasado "todo el día" con motivo de la toma de declaración.

Escoltado por varios coches de la Guardia Civil, llegó al Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo a las 10.01 horas, donde le ha tomado declaración la magistrada sustituta de la plaza número 2, de guardia cuando sucedió el crimen, y que ha acordado enviar al detenido a prisión, como había solicitado el ministerio público.

La víctima falleció el sábado por asfixia compatible con estrangulamiento, según los resultados provisionales de la autopsia, y al día siguiente por la mañana fue detenida su pareja, un hombre de 52 años, que ha pasado a disposición judicial una vez agotado el plazo legal de 72 horas desde su arresto.

La mujer, nacida en Madrid y que residía en Pedreña desde hace unos años, no tenía hijos menores de edad y tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el supuesto agresor, que no obstante había sido condenado por dos casos en Madrid, uno en 2011 y otro en 2019, aunque en la actualidad ya estaban inactivos en el Sistema Viogen.