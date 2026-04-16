La jueza de El Bocal tomará declaración a los funcionarios de Costas investigados tras el informe pericial

Archivo - pasarela en la playa de El Bocal en Santander que colapsó y en la que murieron seis jóvenes estudiantes - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investiga el accidente mortal de la pasarela costera de El Bocal en Santander, que al colapsar causó la muerte de seis jóvenes estudiantes y otra más resultó herida grave, tomará declaración a los dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria investigados por este suceso.

Se trata del jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la estructura siniestrada, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, Enrique Rodríguez Sánchez.

La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado esta decisión tras recibir el informe técnico encargado a un perito judicial para determinar las causas del colapso, que el ingeniero de Caminos que lo ha realizado atribuye a un fallo de la unión de apoyo de vigas secundarias sobre principales tras la rotura de un herraje por efecto de la corrosión.

Una vez recibida la pericial judicial, realizada por un ingeniero de Caminos, la magistrada da tres días a todas las partes personadas en la causa para que le informen si tienen informes periciales propios y su intención de aportarlos al procedimiento, según recoge en una providencia recientemente notificada y de la que ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Tal y como señala en la resolución, quiere conocer si se van a aportar informes periciales de parte "con el fin de practicar en unidad de acto tales medios de prueba junto con la declaración" de los dos funcionarios de la Demarcación de Costas que figuran entre los investigados.

Así pues, la jueza del caso tiene intención de celebrar tales declaraciones a la vista de los distintos informes periciales que se incorporen al procedimiento. Hasta la fecha, tanto la representación procesal del Ayuntamiento de Santander -posible responsable civil- como del actual jefe de la Demarcación de Costas -investigado en la causa- han informado de su intención de aportar informes periciales.

PARTES PERSONADAS

Por otro lado, en el procedimiento ya se ha personado el jefe de Servicio de Proyectos, que se encuentra investigado y aún no lo había hecho (sí lo estaba el jefe de la Demarcación).

Así, actualmente son parte en la causa: como acusaciones particulares las familias de los fallecidos y la superviviente; como posibles responsables civiles el Ayuntamiento de Santander y la Demarcación de Costas; y como investigados la gestora del 112 que recibió la llamada sobre el estado de la pasarela, la agente de la Policía Local a la que aquella trasladó el aviso, quien fuera jefe de Servicio de Proyectos de la Demarcación de Costas y el director de Obras del proyecto de 2014 y actual jefe de la Demarcación.