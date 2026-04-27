La jueza interrogará a una nueva investigada de Novo Banco, cuñada del exempleado de Santander

Archivo - El Palacio de la Justicia de Cantabria.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza que instruye la causa de Novo Banco, por la presunta estafa millonaria de un exempleado de la sucursal de Santander a decenas de clientes, interrogará el próximo 22 de mayo a una nueva investigada, familiar de este antiguo trabajador y principal sospechoso.

Se trata de una cuñada de Jacobo Vidal, que ha sido llamada a declarar en una jornada en la que la magistrada también escuchará a testigos y peritos, con motivo de las diligencias que está practicando en una causa en la que hay una decena de investigados, entre familiares del primer implicado y antiguos trabajadores de la entidad.

Se trata de Vidal, su cónyuge, su padre, hermanos y cuñados, y dos empleados en la oficina de la capital cántabra: un asesor financiero y el que era director.

A la sesión del 22 de mayo están citadas todas las partes personadas y se enmarca dentro de la investigación en curso, centrada en la actualidad en dilucidar la supuesta dinámica operativa desarrollada por Vidal.

Para ello, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander tomará declaración a tres empleados de la entidad bróker con la que se relacionó Vidal para realizar inversiones en el mercado de derivados.

En paralelo, también se sigue investigando la posible responsabilidad penal de Novo Banco, por lo que ese día declarará quien era el director de Gestión de Riesgos de la entidad en la fecha de los hechos objeto del procedimiento.

Y se oirá igualmente al funcionario de Vigilancia Aduanera que ha elaborado los informes de averiguación patrimonial de Jacobo Vidal y de su núcleo familiar, también investigado. Precisamente, valorando el contenido de tales informes, la jueza ha citado en calidad de investigada a una cuñada del principal sospechoso para recibirle declaración.

OCULTÓ EL RESULTADO NEGATIVO DE INVERSIONES DE GRAN RIESGO Y DABA INFORMACIÓN FALSA

La causa por posible falsedad, estafa, apropiación indebida y administración desleal se inició en 2020 después de que Jacobo Vidal presentase un escrito ante la Fiscalía poniendo en su conocimiento unos hechos que, según él mismo informaba, había cometido durante el periodo en que fue empleado de Novo Banco.

El ministerio público realizó diligencias que concluyeron con la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, hoy Tribunal de Instancia de Santander.

Presumiblemente, desde el año 2006 hasta 2019, cuando finalizó su relación laboral en el marco de un expediente de regulación de empleo (ERE), el trabajador en cuestión ocultó a sus clientes el resultado negativo de las inversiones que él realizaba en el mercado de derivados, "de gran riesgo", ofreciéndoles una información "falsa" sobre su cartera en el banco.

Según se desprende de lo hasta ahora investigado, habría confeccionado informes bancarios "falsos" en los que informaba a sus clientes de la buena rentabilidad de sus inversiones, cuando lo cierto es que habían perdido "todo o gran parte" de su capital.

En la creencia de que la operativa inversora era exitosa, los clientes procedieron a realizar nuevas y sucesivas inversiones, con fondos remanentes o con nuevos capitales.

CONFIANZA Y OPERACIONES SIN CONOCIMIENTO NI AUTORIZACIÓN

La confianza que depositaron en el investigado le permitió presumiblemente desarrollar esta actividad "con total libertad", empleando presuntamente órdenes firmadas en blanco o a posteri, órdenes no firmadas, u órdenes firmadas por el propio investigado simulando la firma de sus clientes.

Según ha reconocido, en algunos casos llevó a cabo operaciones "sin conocimiento ni autorización" de aquellos.

10 INVESTIGADOS Y 84 PERJUDICADOS PERSONADOS

La causa por posible estafa en Novo Banco consta de cerca de 70 tomos y más de 4.000 documentos, y en ella se encuentran actualmente investigadas diez personas. Se trata del principal implicado, Jacobo Vidal, además de siete familiares -su cónyuge, su padre, hermanos y cuñados-, y dos trabajadores de la entidad en la oficina de Santander -un asesor financiero y el que era director-.

Por otro lado, están personados en la causa 84 perjudicados, que han aportado toda la prueba documental que estimaron oportuna para acreditar la cantidad que solicitan como responsabilidad civil.

Novo Banco, por su parte, que es parte acusadora -presentó una querella contra Vidal- y también posible responsable civil, consignó 3,5 millones de euros con los que, hasta la fecha, mediando acuerdo entre las partes y la Fiscalía, se ha ido entregando a los perjudicados que lo han solicitado cantidades a cuenta del importe final que, en su caso, se acuerde como responsabilidad civil.