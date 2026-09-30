La jueza remite el caso Novo Banco a la Audiencia para juicio y declara a Abanca responsable civil subsidiaria

Archivo - Oficina de Novo Banco - NOVO BANCO - Archivo

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza del caso Novo Banco, por la supuesta estafa millonaria del gestor financiero de la oficina de Santander a decenas de clientes, ha declarado terminado el sumario por ese delito continuado, y también de falsificación por particular de documento mercantil y administración desleal, y ha remitido el procedimiento a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria para su enjuiciamiento, Sala que deberá pronunciarse sobre dicha conclusión, pedir a las partes que presenten sus escritos de acusación y defensa y señalar la vista oral.

Lo ha acordado así, en un auto recientemente notificado y contra el que cabe recurso, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que procesó al empleado de la entidad financiera en la capital cántabra, Jacobo Vidal, por presuntamente beneficiarse de inversiones de sus clientes. En total, hay 84 los perjudicados, entre particulares y entidades, que reclaman cantidades que suman casi 38,5 millones (38.497.283 euros).

Además, la instructora ha declarado a Abanca como responsable civil subsidiaria, ya que, según se desprende del contrato de compraventa, adquirió Novo Banco "como una unidad de negocio en funcionamiento continuo", se convirtió tras la compra en "único deudor de las obligaciones asumidas" y adoptó "en su totalidad la posición contractual del vendedor en virtud de todos y cada uno de los contratos transmitidos".

En ese auto, que ha sido recurrido por Abanca, la magistrada explica que "valorando el contenido del contrato y sus apéndices en cuanto objetivan y aclaran la particular forma en la que se llevó a efecto la sucesión empresarial entre sendas entidades bancarias, procede acordar que Abanca se integre en la pieza separada de responsabilidad civil en calidad de responsable civil subsidiaria".

El procedimiento judicial se inició en el año 2020 a raíz de una denuncia de la Fiscalía contra el gestor financiero, quien previamente había hecho llegar al ministerio público un escrito relatando unos hechos presuntamente delictivos.

La instrucción de la causa ha determinado una presunta actuación delictiva del investigado, quien, según se desprende de lo actuado, "mediante sus inversiones en productos derivados llevadas a efecto en nombre de clientes de su cartera, llegado el vencimiento procedía de forma arbitraria a distribuir los retornos de tales inversiones, originando con ello perjuicios económicos a la mayoría de sus clientes y beneficiando a sus familiares, en concreto a su esposa, a su padre y a sus tres hermanos".

La causa también se sigue contra Novo Banco como responsable penal por incumplimiento grave de sus deberes de supervisión, vigilancia y control, y contra los familiares del gestor financiero como partícipes a título lucrativo, pues presuntamente recibieron cantidades que suman 1.680.300 euros.