El juicio a los acusados del incendio en el garaje del Alisal comenzará este lunes

Archivo - Bomberos inspeccionan el garaje comunicatorio incendiado.-ARCHIVO - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio a los dos acusados de provocar el incendio en el interior del garaje de una comunidad de propietarios del barrio El Alisal de Santander en abril de 2024 comenzará este lunes, 9 de noviembre, y está previsto que continúe los días 11, 12 y 13, a partir de las 9.30 horas.

Ambos serán enjuiciados ante la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de la ciudad para determinar la responsabilidad penal y la autoría de cada uno en la comisión de los hechos, por los que el fiscal les pide cuatro años de prisión.

Y es que la audiencia preliminar por esta causa celebrada el pasado mes de mayo, las defensas manifestaron que no entrarán a discutir la responsabilidad civil que reclaman las distintas aseguradoras por los daños causados por el fuego. Así, los acusados --uno acudió presencialmente y otro participó por videoconferencia, al estar preso por otra causa-- se mostraron conformes con la cifra que se determine en caso de tener una sentencia condenatoria.

En esa sesión, las partes no llegaron a un acuerdo que evitara celebrar la vista oral, pero sí para descartar varias testificales al no tener que litigar por la responsabilidad civil que interesan los afectados por el incendio, que tuvo lugar en el garaje comunitario de los números 54 a 68 de la calle José María de Cossío y que afectó a cerca de 70 vehículos.

De hecho, la comunidad de propietarios ha pagado ya 700.300 euros para reparar las zonas comunes, pues las llamas se propagaron y causaron daños a distintos elementos. Afectaron también a la estructura del edificio y a los suministros de luz y agua, y once vecinos sufrieron daños en su propiedad.

Además, a petición de los letrados defensores, la jueza aceptó que los dos encausados declaren en último lugar en el juicio tras la práctica de todas las pruebas.

Ante la conformidad respecto a la responsabilidad civil, los abogados renunciaron a varios testigos que habían propuesto y se eliminó del procedimiento toda la prueba que se proponía para justificar esa cuestión.

En paralelo, las aseguradoras informaron de la presentación de escritos de modificación y ampliación de daños, que fueron admitidos por la magistrada.

La comunidad de propietarios solicitó una pericial para garantizar la correcta tasación del alcance de los daños --la letrada explicó que no se había pedido antes porque "había cierto desconocimiento del alcance y podía generar dilaciones"--, pero la jueza consideró que ya no será necesaria dado que no se ha impugnado ninguno de los documentos al respecto y que no se va a debatir la responsabilidad civil.

También por este motivo, dejó a elección de los actores civiles la decisión de comparecer o no en el juicio, si bien pidió a los letrados que informen de ello en un escrito para tenerlo en cuenta a la hora de señalar su fecha y duración, que finalmente será durante cuatro jornadas, entre este lunes y el día 13.

CUATRO AÑOS.

Los acusados se enfrentan a cuatro años de prisión por estos hechos, por los que fueron detenidos casi tres meses después del incendio y estuvieron en prisión provisional durante un mes, entre julio y agosto de 2024. Quedaron en libertad bajo fianza de 6.000 euros.

Según el escrito del ministerio público, el fuego fue provocado de modo intencionado por los procesados, de 37 y 38 años en ese momento y ambos con antecedentes penales aunque no computables en la causa.

En concreto, el fuego lo habría iniciado uno de ellos, I.M.N., en la plaza número 93 del garaje, mientras que el otro, L.A.M.E., realizaba labores de vigilancia "a fin de evitar que la acción de terceros pudiera frustrar el acto ilícito", que obligó a desalojar o confinar en sus viviendas a vecinos de varios portales.