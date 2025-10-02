Junta y Comité de la Administración regional piden retomar el concurso de méritos en la OPE y avisan de movilizaciones

Rueda de prensa de la Junta de Personal y el Comité de Empresa de la Administración General del Gobierno de Cantabria. - EUROPA PRESS

Creen que la decisión "unilateral" de Urrutia obedece a la "falta de recursos humanos" para realizar la baremación

La Junta de Personal y el Comité de Empresa de la Administración General del Gobierno de Cantabria han denunciado que la decisión de que la Oferta de Empleo Público (OPE) para 2025 retome el sistema de oposición libre ha sido tomada de manera "unilateral" por parte de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, a la que han pedido que les reciba antes de la publicación de las convocatorias.

En caso contrario, la Junta de Personal y el Comité de Empresa, que ven "justo" que se tenga en cuenta el concurso de méritos, han avanzado que llevarán a cabo movilizaciones, consistentes en la convocatoria de concentraciones, previstas en unos 15 días, y no descartan "otras".

Así lo han señalado las presidentas de la Junta de Personal y del Comité de Empresa, Yolanda González y Rebeca Marqué, respectivamente, este jueves en rueda de prensa, en la que han criticado la "falta de negociación colectiva" respecto a este asunto, cuya decisión creen que obedece, en parte, a la "falta de recursos humanos" para realizar la baremación.

La presidenta de la Junta de Personal ha afirmado que "todas las organizaciones sindicales y delegados" que forman parte de los órganos de la Administración abogan por la continuidad del concurso de oposición con la fase de concurso de méritos para la OPE del 2025.

Según ha señalado, "la Administración ha ignorado por completo a la parte social y ha impuesto su posición pasando por encima de la negociación colectiva. Esto es lo mismo que decir que no ha existido una negociación real y efectiva".

En este punto, González ha recordado que se trata de "un derecho fundamental" y que se debe "escuchar y atender a los trabajadores y no pasarles por encima".

"Entendemos que es necesario y justo valorar la experiencia de los empleados públicos, funcionarios, y que se deben baremar", ha defendido la presidenta de la Junta, que ha destacado que la "veteranía y el conocimiento adquiridos en el desempeño del puesto tienen un gran valor".

Por su parte, la presidenta del comité de empresa ha indicado que mantuvieron dos reuniones con la Consejería sobre las plazas de empleo público en las que mostraron que "estaban en contra" de lo que "se pretendía hacer".

También solicitaron datos de interinidad, que ha día de hoy están "convencidos" de se sitúa "muy por encima" de la tasa pactada por Europa para adquirir fondos europeos.

Además, han indicado que hay "otro problema" con la tasa de reposición del equipo de extinción contra incendios que, tras la aprobación del decreto que va a permitir la jubilación anticipada de los profesionales, "por lo menos 20 personas se pueden ir mañana a su casa".

Marqué ha criticado que Urrutia no se comunica con el Comité --reiteraron una solicitud de reunión en septiembre-- para tratar "aquellos temas que no la gustan", como el de la oposición, que "no considera que lo tengan que hablar y que lo que hizo fue la callada por respuesta, convocar a los medios de comunicación y dar la noticia de que se eliminaba la parte del concurso que ya había sido renegociada con ella el año anterior".

"No tiene mucho sentido si una plaza se convoca de manera diferente con dos porcentajes", ha apuntado, en relación a las 25 plazas de funcionarios que quedaron desiertas en el concurso anterior y que se suman a la convocatoria de 2025.

No obstante, cree que "todavía queda legislatura" para sentarse a negociar. "Está claro que la potestad de convocar la tiene la Administración, pero por lo menos tendremos que hablar", ha sentenciado.

La Oferta de Empleo Público (OPE) para 2025 del Gobierno de Cantabria consta de 357 plazas, de las que 283 serán de turno libre, tanto de personal funcionario como laboral, y otras 74 de promoción interna para funcionarios.