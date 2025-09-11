La Junta Docente cifra en un 45,2% el seguimiento del primer día de huelga en Enseñanzas Medias

Decenas de personas durante una manifestación del pasado lunes por la adecuación salarial - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente ha cifrado en un 45,2% el seguimiento del primer día de huelga de profesores en Enseñanzas Medias, con datos recogidos en el 50% de los institutos, si bien espera que la participación se incremente esta tarde, con el comienzo del curso en Formación Profesional.

La huelga de este jueves, en que comienzan el curso escolar unos 45.000 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), se suma a las celebradas los pasados lunes y martes, cuando arrancó en Infantil y Primaria (con un seguimiento de más del 56%, según los sindicatos), por la falta de un acuerdo para la adecuación salarial docente.

Además, este jueves se han convocado concentraciones al mediodía en Santander, Castro Urdiales, Laredo y Cabezón, y por la tarde (18.00 horas) en Torrelavega.

Las jornadas de huelga, si no se alcanza un acuerdo con la Consejería de Educación, proseguirán este viernes 12 en Secundaria; el 17 y 18 en CEPAs, conservatorios de música y enseñanzas artísticas; y el 7 y 8 de octubre en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Además, se prevé en todo el sistema educativo del 20 al 24 de octubre.