La Junta Docente cifra en un 50% el seguimiento del segundo día de huelga en los institutos y Educación en la mitad

Imagen de la manifestación celebrada el 8 de septiembre en Santander y convocada por la Junta de Personal Docente para reclamar el acuerdo de adecuación salarial - Nacho Cubero - Europa Press

La Consejería señala que la huelga ha tenido un seguimiento medio del 35% teniendo en cuenta los datos de las cuatro jornadas celebradas

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente ha cifrado en un 50,4 por ciento el seguimiento del segundo día de huelga en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas, con datos recogidos en más de la mitad de los institutos, mientras que la Consejería de Educación lo ha reducido a menos de la mitad (25%) y ha insistido en que, como en días anteriores, la "tónica general es la normalidad dentro de la excepcionalidad".

Además, el departamento que dirige Sergio Silva ha señalado que la media de seguimiento en los cuatro días de huelga docente celebrados hasta ahora en este inicio de curso (8 y 9 en los colegios y 11 y 12 en los institutos) da una media del 35% de seguimiento.

En un audio remitido por le Gobierno, Silva ha vuelto a asegurar que desde el Ejecutivo se sigue trabajando para "resolver y superar" esta situación en la línea de incluir en el anteproyecto de presupuestos autonómicos de 2026 el acuerdo de adecuación salarial "ya cerrado" con las organizaciones sindicales --pero no firmado-- y que, según ha señalado, tendría en las cuentas del año que viene un impacto de 16 millones.

"No es sencillo porque hay muchas realidades dentro del servicio público educativo pero creo que lo vamos a conseguir y en esa línea estamos trabajando", ha afirmado el consejero.

UN "ÉXITO" DE SEGUIMIENTO, SEGÚN LA JUNTA

Por su parte, la Junta ha opinado que el dato cosechado este viernes es un "éxito incuestionable" y ha destacado que el seguimiento ha sido mayor que el del día anterior (lo cifró en un 47,5% al final de la mañana).

Además, ha añadido que "es importante tener en cuenta" que unas 450 personas que debían incorporarse ayer a los centros educativos (sustituciones y vacantes sobrevenidas) no lo han hecho "por la decisión de la Consejería de retrasar arbitrariamente el llamamiento".

Para la Junta, con estos datos de seguimiento el profesorado "envía un mensaje claro" a la Consejería, exigiendo a su titular que retire la "insólita" 'cláusula Silva' --que vincula la aplicación del acuerdo salarial a que haya Presupuestos-- para que pueda firmarse.

Y es que, según ha insistido, el consejero "tiene en sus manos acabar con este conflicto" ya que solo tiene que eliminar del texto del acuerdo la 'cláusula Silva'.

"Los docentes exigimos al Gobierno de Cantabria el mismo trato que dispensa a nuestros compañeros de sanidad", ha aseverado el órgano sindical docente, que ha insistido en que "no se trata únicamente de una cuestión económica" sino que "lo que está en juego es respeto, dignidad y reivindicaciones justas, que la Administración lleva ignorando demasiado tiempo".

Ha subrayado que el apoyo a la huelga y a las movilizaciones convocadas "evidencia que la movilización del profesorado se mantiene firme, creciente y decidida a exigir lo que en justicia corresponde" y mandan al consejero el "mensaje inequívoco" de que "los docentes de Cantabria no van a rendirse".

"Como docentes, exigimos que se nos pague lo que se nos adeuda, pero también que se reconozca nuestro trabajo y nuestro compromiso con la enseñanza pública. En lugar de criticar y desprestigiar al profesorado por reclamar sus derechos, el consejero debería valorar el esfuerzo y sacrificio acumulados en estos 17 años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo", ha apostillado.

Y es que la Junta ha reiterado que el profesorado cántabro "ha estado siempre a la altura cuando el sistema educativo lo ha necesitado, y ahora reclama una respuesta proporcional a ese compromiso".