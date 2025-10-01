La Junta Docente convoca una nueva concentración el 8 frente a la EOI de Santander por la adecuación salarial

Los días 7 y 8 habrá huelga en las EOIs y del 20 al 24 en todas las etapas y las medidas de presión irán "en aumento" si no hay acuerdo

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente ha hecho un llamamiento a secundar las huelgas previstas para el 7 y 8 de octubre en las escuelas oficiales de idiomas (EOIs) de la comunidad para reclamar el acuerdo de adecuación salarial y ha convocado a todos los docentes, no solo a lo de estos centros, a concentrarse el segundo día de paro, a partir de las 18.00 horas, en la de Santander.

Además, dado que, según la Junta, desde el 5 de septiembre no ha habido más contactos por parte de la Consejería de Educación para seguir negociando, se mantiene la huelga convocada en todo el sistema educativo de Cantabria para la semana del 20 al 24 de octubre.

También ha anunciado que las movilizaciones y medidas de presión irán "en aumento" y "no es descartable ningún escenario", ni siquiera el de una huelga indefinida en la educación pública.

De hecho, la Junta se reúne este miércoles para "reevaluar estrategias de lucha colectiva" porque "no queda más remedio".

"No vamos a consentir que el Gobierno de la presidenta María José Sáenz de Buruaga (PP) siga ninguneando de forma hiriente a un colectivo tan grande", ha afirmado Conchi Sánchez, miembro de la Junta por CCOO y portavoz de este órgano sindical docente en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles.

Además, se ha quejado de que Buruaga sigue sin responder a la solicitud de reunión que le ha hecho la Junta Docente.

Estos dos días de huelga docente en las EOIs se suman a los ya celebrados desde el inicio del curso en otras etapas educativas y enseñanzas y a las distintas movilizaciones aparejadas y que la Junta ha vuelto a tildar de "éxito". En este sentido, se ha quejado de que, frente a ellas, la respuesta de la Consejería que dirige Sergio Silva haya sido "la nada".

Sánchez ha recordado que hace casi un año del "inicio de la chispa" del conflicto por la adecuación salarial, que ha ido "escalando" en su "nivel de conflictividad" y que se ha alargado "sin precedentes".

Además, ha indicado que mientras se firman mejoras salariales y laborales "en todos" los sectores de Cantabria, incluido en ámbitos de la Función Pública, como el sanitario o el judicial, los docentes llevan 17 años esperando la adecuación salarial.

También ha señalado que, mientras ello ocurre, los miembros del Gobierno regional se han subido su salario "más de un 7%" en solo un presupuesto y se han dejado sin ejecutar "más de 135 millones" de las cuentas autonómicas de 2024, de los que más de 4 millones son partidas incluidas en el apartado de Educación.

Aunque ha reconocido que durante este año, "gracias al binomio presión-negociación" y a las movilizaciones se ha avanzado hacia un acuerdo de adecuación salarial, ha insistido en que éste no se ha firmado por "la falta de voluntad" del Gobierno y el "enrrocamiento" de Silva a incluir una "cláusula inaudita" que condicionaría su aplicación a la existencia de Presupuestos, algo que para los sindicatos es "imposible" de aceptar porque supondría un "cheque en blanco" y dejaría "a los pies de los caballos" a los docentes.

Y sobre la inclusión en el proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2026 de una partida de 16 millones para hacer efectivo el primer tramo del acuerdo salarial de los docentes, "si lo hubiera", anunciada por el Gobierno, la Junta considera que "no es por buenismo" sino fruto de las huelgas y movilizaciones.

"No nos engaña absolutamente a nadie, si no llegamos hasta aquí ni siquiera contemplaría meterlo", ha aseverado la también secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO.

Además, considera que ello supone un "trampantojo" ya que, dado que el PP no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, necesita el apoyo de otros grupos de la Cámara para sacar las cuentas adelante.

Respecto a las futuras medidas de presión, además de lo que se plantee en la reunión de la Junta, también dependerá de las asambleas que se celebren en los centros educativos y en el seno de los propios sindicatos que la integran.

CCOO CONVOCA A LOS DOCENTES A UNA ASAMBLEA

En este sentido, CCOO celebrará el próximo lunes, 6 de octubre, una asamblea abierta a todo el profesorado de la educación pública --independientemente de su afiliación al sindicato-- para definir nuevas acciones en la lucha por la adecuación retributiva.

La cita será a partir de las 17.30 horas en el salón de actos del sindicato.

Para CCOO, la participación de todo el profesorado es "crucial para definir una estrategia común que permita avanzar en la consecución de mejoras salariales y laborales". "No vamos a permitir ni un euro menos ni un chantaje más", ha advertido.

Además, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que el correo electrónico corporativo de los sindicatos lleva semanas bloqueado y que, según la Consejería, "es fruto de un problema informático que no termina de solucionarse".