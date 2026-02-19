Junta Docente critica que Educación no ha presentado propuesta de calendario en Mesa Técnica y defiende el bimestral

Archivo - Primer día de curso escolar en imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente ha criticado que la Consejería de Educación no ha presentado propuesta de calendario escolar en la Mesa Técnica convocada este miércoles, así como la "intención gubernamental de modificar el marco de negociación por otro donde la representación de los docentes de la educación pública sea minoritaria".

Además, ha exigido que se respete "el criterio pedagógico" y que el calendario escolar continúe siendo bimestral, con semanas de descanso completas entre los distintos periodos lectivos.

En un comunicado, la Junta ha explicado este jueves que la Mesa Técnica de ayer, "al contrario de como establece la legislación laboral y ha venido haciéndose todos los años", no se ha celebrado "para llevar a cabo una negociación real sobre las propuestas de las partes".

En su lugar, según los sindicatos, Educación "se ha limitado" a trasladar que está recopilando propuestas de calendario para el curso que viene del Consejo Escolar, la Mesa de Familias, la patronal y sindicatos de la privada-concertada, de las comisiones permanentes de directores de Secundaria, Primaria y la privada-concertada, así como de la Junta de Personal Docente.

Según la Junta, la Consejería ha indicado que ha trasladado a todas estas instancias únicamente tres directrices previas: que el calendario sume 175 días lectivos, como establece la ley; que se respete la jornada reducida de septiembre y junio; y procurar un "equilibrio" entre los periodos lectivos.

"Pese a la palabra dada por el consejero Silva, que cuando llegó al cargo se comprometió a respetar el calendario pedagógico, reconociendo que había supuesto progresos para el proceso de enseñanza y estaba consolidado, hoy (ayer) la Consejería no solo no ha presentado una propuesta concreta, sino que ni siquiera ha querido confirmar si mantendrá o no las semanas no lectivas completas", han denunciado.

Además, a juicio de la Junta, las "apelaciones" de Educación al "equilibrio entre bimestres" son "un engaño terminológico, cuando su intención de priorizar la casualidad astronómica que establece la Semana Santa sobre los criterios racionales podría llevar a que el último periodo (que ya no puede considerarse "bimestral", por superar con creces esa extensión) duplique, incluso, otros anteriores".

La Junta de Personal Docente de Cantabria denuncia así que la Consejería "está mostrando una falta de criterio" en la elaboración del calendario escolar y "evitando aclarar si pretende incumplir su compromiso y dinamitar el calendario 'a la europea' que tan buenos resultados viene favoreciendo".

Además, según la representación sindical, la Administración ha creado "un marco interesado de negociación" donde la representación de los docentes de la educación pública, "que es con quien prioritariamente debe negociar el calendario laboral del profesorado", sea "minoritaria", para "así poder imponer su intención de anteponer otros intereses sobre el pedagógico".