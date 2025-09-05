La Junta Docente, "sorprendida" por el plantón de Silva, dispuesta al diálogo para evitar la huelga del 8 y 9

Archivo - El consejero de Educación, Sergio Silva, y la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

La Junta de Personal Docente se ha mostrado "sorprendida" de que el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), no haya asistido a la reanudación de la reunión que mantenían desde esta mañana para negociar la adecuación salarial de los profesores de Cantabria tras un receso para comer, y dice seguir "dispuesta" al diálogo para evitar la huelga convocada para los días 8 y 9 de septiembre en la educación pública Infantil y Primaria, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Junta, Rus Trueba, que ha insistido en que fue el propio Silva el que les convocó al encuentro -el décimo- sin haber "movido" la cláusula que "nos separa" para alcanzar un acuerdo; la del acuerdo presupuestario.

Ha señalado que le han planteado "múltiples" redacciones alternativas, como "disponibilidad presupuestaria o económica", basadas en otros acuerdos en el ámbito educativo de otras Comunidades Autónomas.

Trueba, que ha incidido en que el Gobierno ha alcanzado acuerdos con sectores como la Justicia y la Sanidad sin que se les haya "exigido" este tipo de cláusula, ha afirmado que desde los sindicatos docentes "no podemos asumirlo así", algo que ha sostenido "ya lo habíamos dicho".

"Está claro que no ha podido ser", ha lamentado. Sin embargo, ha afirmado que desde la Junta de Personal Docente "seguimos dispuestos al diálogo", siempre y cuando, "no se nos imponga" una cláusula en la que "somos rehenes políticos, somos los paganos de las negociaciones para conseguir los presupuestos para la comunidad autónoma, cuando no nos corresponde asumirlo porque no somos el Gobierno de Cantabria".

De esta forma, la presidenta de la Junta Docente ha afirmado que "sería necesario y vital" que el Ejecutivo "recapacitara" sobre esta cláusula para iniciar el curso sin huelgas. Al respecto, ha señalado que "no pierde la esperanza" para lograr un acuerdo que la evite. "Nuestra obligación es evitar la huelga hasta el final", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que los sindicatos han ganado las cautelares de los servicios mínimos que elimina a los tutores como tal, y ha convocado a "todos" los docentes a que "nos respalden" por "una adecuación retributiva que llevamos esperando más de 18 años".

Además de la huelga de los días 8 y 9, la Junta también ha convocado otra al inicio del periodo lectivo en educación Secundaria el 11 y 12 de septiembre, y una manifestación el lunes 8, que partirá a las 18.00 horas de la Consejería de Educación hasta Correos.

El consejero trasladó al finalizar la reunión de la mañana que consideraba que no debía acudir a su reanudación, prevista para las 16.00 horas, tras escuchar las declaraciones realizadas por la Junta, al entender que "dan por hecho" que habrá huelga el próximo lunes en los colegios de Cantabria, y que "en ningún caso" se va a aceptar un suelo presupuestario o una cláusula vinculada a suelo presupuestario para poder sacar adelante el acuerdo.

"BOICOT"

Por otra parte, Trueba ha denunciado que "curiosamente" desde este jueves, día previo a la reunión, se han producido "problemas" en el envío de emails que desde la Junta realizan a los profesores a través de un sistema de la propia Consejería de Educación.

"No podemos trasladar a los más de 8.000 docentes de nuestra comunidad autónoma nuestra información como ha venido siendo hasta ahora", ha aseverado.

La sindicalista ha sostenido que es algo que "nos llama la atención" y que "nos impide algo fundamental que es que la Junta envíe información a los docentes que es una de nuestras funciones prioritarias y de nuestro sentido", ha concluido.