La Junta de Personal llama a la huelga de actividades extraescolares a todos los centros públicos de Cantabria

Archivo - La Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria durante una reunión con el consejero de Educación, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria ha llamado a todos los claustros de los centros públicos de Cantabria a iniciar una huelga de actividades complementarias y extraescolares a partir del próximo 1 de septiembre.

En declaraciones a los medios, la presidenta del órgano de representación sindical, Rus Trueba, ha subrayado que esta convocatoria tiene el objetivo de exigir al Gobierno (PP) "el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la apertura de una negociación real" para la regulación de las actividades complementarias y extraescolares.

Sobre este asunto, ha recordado que en marzo de 2025 la Junta de Personal registró cerca de 3.000 firmas de docentes para reclamar una regulación que aporte seguridad jurídica al profesorado que participa en estas actividades, y ha señalado que han pasado 16 meses desde aquella iniciativa sin que la Consejería de Educación haya mostrado "voluntad alguna de abrir una negociación".

En este sentido, ha opinado que el consejero, Sergio Silva, "parece preferir que sus trabajadores continúen realizando salidas y actividades extraescolares con alumnos sin las debidas garantías jurídicas, manteniendo una situación de inseguridad que preocupa profundamente al profesorado y que podría evitarse mediante una regulación negociada".

Además, ha denunciado el "bloqueo" de la negociación colectiva por parte de Silva en la reducción de ratios y la carga burocrática.

"A comienzos de 2024, la Junta de Personal Docente y la Consejería pactaron un cronograma de negociación para abordar algunas de las principales demandas del profesorado. Sin embargo, más de dos años después, ese calendario ha sido incumplido en su totalidad por el consejero", ha afeado.

En esta misma línea, ha apuntado que Silva adquirió el compromiso al inicio de la legislatura, en 2023, de reducir las ratios de alumnado por aula, presentándolo "como una de las medidas fundamentales para mejorar la calidad de la enseñanza en Cantabria, aunque la realidad demuestra que aquellas palabras no se han traducido en hechos".

Y ha rememorado que este miércoles se cumple el plazo que los sindicatos dieron al consejero para mantener una reunión y abordar las cuestiones "más urgentes que afectan al profesorado".

Sin embargo, la única respuesta recibida por parte del consejero ha sido comunicar que no asistiría "por motivos de agenda" --se encuentra en la Conferencia Sectorial de Educación en Madrid--, y no les ha convocado a un encuentro alternativo ni les ha propuesto una nueva fecha para negociar. "Una ausencia puede justificarse; la falta de voluntad para buscar una solución, no", ha apostillado.

"Con ello, se cumplen 187 días sin una sola reunión de negociación sobre la reducción de las ratios, desde el pasado 21 de enero. Son 187 días de silencio, de incumplimientos y de abandono de unos compromisos que el propio consejero adquirió públicamente con el profesorado y con la comunidad educativa", ha criticado.

Por otro lado, ha destacado que uno de "los grandes problemas" que sufre la educación pública de Cantabria es "la creciente carga burocrática" que soportan los centros educativos.

En esta misma línea, ha explicado que los equipos directivos y los docentes dedican "cada vez más tiempo" a tareas administrativas "innecesarias, repetitivas y, en muchos casos, carentes de utilidad real".

"Esta burocracia está asfixiando el funcionamiento de los centros, resta tiempo a la verdadera labor educativa y genera un creciente malestar entre el profesorado", ha lamentado.

Para la Junta de Personal, lo sucedido en las últimas horas "deja en evidencia la falta de voluntad política de la Consejería para abordar estos problemas", y es que ha sido convocada este jueves por los directores generales para tratar otros asuntos distintos de los que lleva meses reclamando.

"Es decir, existe disponibilidad para reunirse con los representantes del profesorado para cuestiones que sí interesan a la Consejería --recortes en plantilla, decreto de inspectores o ley de autoridad-- pero no para negociar las cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo de los docentes y a la calidad de la educación pública", ha matizado.

CONCENTRACIÓN EL VIERNES POR RECORTES

Por otra parte, las AMPA de diferentes centros públicos de Cantabria se concentrarán este viernes, 31 de julio, a las 12.00 horas, frente a la sede de la Consejería de Educación.

Y es que, en un cartel informativo han denunciado que el departamento de Sergio Silva "ha recortado 94 aulas en Cantabria, ha escondido las listas de no admitidos y ha reducido el plazo de matriculación".

La Junta de Personal Docente, durante el encuentro con los periodistas para anunciar la huelga, ha señalado que estará apoyando a las familias este viernes y se unirá a la concentración.