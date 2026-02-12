La Justicia declara que Lucio Ángel Cabrejas Santos fue fusilado en 1938 en Santander por su ideología

Archivo - Entrada a los juzgados de Salesas - COLEGIO DE LA ABOGACÍA - Archivo

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado que el segoviano Lucio Ángel Cabrejas Santos fue condenado en enero de 1938 y ejecutado en julio del mismo año por su ideología política (pertenecía a la UGT).

El magistrado atiende así a la solicitud de la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria, que promovió un expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración judicial sobre hechos pasados.

Según se recoge en el auto dictado por el juez, el segoviano Cabrejas Santos, que pertenecía a la UGT, fue sometido en la plaza de la capital cántabra a un juicio "sumarísimo" a cargo del Consejo de Guerra Permanente número 4 y fue "injustamente condenado por su ideología política" a la pena de muerte, "con exclusión y negación absoluta de cualquier derecho de defensa".

Añade la resolución que "no cometió delito alguno" y que "se le sometió a una privación de libertad injusta y a una ejecución masiva contraria a los más elementales derechos humanos". Además, "su fusilamiento causó un daño irreparable a su esposa e hijos".

El auto señala que la sentencia que se dictó en el marco de un procedimiento sumarísimo de urgencia "es nula e ilegítima, al haber sido dictada por motivos ideológicos".

El magistrado recoge así las alegaciones expuestas por el ministerio fiscal, que en su escrito exponía que Lucio Ángel Cabrejas Santos fue detenido en octubre de 1937 e ingresado en la prisión del Colegio Salesianos. Estaba casado, tenía 35 años y dos hijos.

PERTENECÍA A LA UGT DESDE 1925

Señalaba el ministerio público que la detención, prisión y enjuiciamiento posterior de este segoviano estuvo motivada por su pertenencia desde 1925 a la UGT.

Había sido propuesto para gestor en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, a lo que se negó, y fue nombrado comisario político y ejerció en el Batallón 103, que estuvo en el frente de Corconte-Renedo.

En octubre de 1937 fue detenido y un mes después la Alcaldía de Castro Urdiales emitió un informe en el que se destacaba su militancia de izquierdas y se hizo constar en él declaraciones testificales que indicaban su función de comisario político y referencias a hechos que fueron negados por él.

En enero del año siguiente, fue condenado a la pena de muerte por adhesión a la rebelión y en julio, ejecutado.

De la lectura del procedimiento sumarísimo y tras escuchar los testimonios de los familiares que depusieron en la vista, el magistrado coincide con la Fiscalía y concluye que Cabrejas Santos "fue sometido a un juicio injusto sin ninguna garantía de defensa, condenado por su ideología política sin que hubiera cometido delito alguno, y sometido a una privación de libertad y luego a una ejecución masiva contraria a los más elementales derechos humanos, causando un daño irreparable a su mujer e hijos".