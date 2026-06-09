La Justicia reconoce el derecho de la plantilla de MASA al plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad

Archivo - Complejo del Grupo Dynasol en Gajano.- Archivo - DYNASOL - Archivo

SANTANDER, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Plaza número tres de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado el derecho de diez trabajadores de la empresa Mantenimiento y Montajes Industriales (MASA), que presta servicio en las instalaciones de Dynasol en Gajano (Marina de Cudeyo), a percibir el plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad en su grado máximo del 30 por ciento, por concurrir simultáneamente estas tres circunstancias.

La magistrada ha estimado íntegramente las demandas interpuestas por estos diez mecánicos (que forman parte de una plantilla de 70 personas que desarrollan labores de mantenimiento en la planta) y ha condenado a la mercantil a abonar a cada uno de ellos las cantidades actualizadas reclamadas, más el interés por mora salarial previsto.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, ha quedado acreditado que "los trabajadores pueden entrar en contacto con sustancias químicas utilizadas en el proceso productivo, entre ellas butadieno, persistiendo riesgo residual incluso después de las operaciones de limpieza y descontaminación".

También considera probado "la existencia de atmósferas potencialmente explosivas y de riesgos de incendio y explosión asociados al proceso industrial".

Además, señala que "la prestación de servicios se desarrolla de forma habitual en un entorno industrial químico sometido a condiciones especialmente gravosas, derivadas de la necesidad permanente de utilización de equipos de protección, exposición a ruido industrial, riesgos químicos y procedimientos de seguridad específicos".

En este sentido, apunta que el Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Cantabria establece expresamente que el plus procede cuando, pese a la implantación de medidas de protección individuales o colectivas, la exposición continúe afectando a los trabajadores.

De esta forma, para la jueza resulta acreditada la toxicidad derivada de la exposición a agentes químicos, la peligrosidad derivada de riesgos de explosión e incendio y la penosidad derivada de las condiciones de trabajo existentes.

UN HITO TRAS SEIS AÑOS DE LUCHA.

La Federación de Industria de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha celebrado que la Justicia les dé "la razón" tras "más de seis años de lucha", ha indicado en nota de prensa.

El delegado de CCOO en MASA, Alejandro Ramírez, ha destacado que que esta sentencia es "un hito" y "va a suponer un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de estos trabajadores".

"Marca el camino de las demandas que quedan por resolver para otras categorías", ha aseverado Ramírez, que ha detallado a esta agencia que aún están pendientes las demandas interpuestas por otros 32 mecánicos.

Contra la resolución, que data del 5 de junio, cabe la posibilidad de interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en un plazo de cinco días desde su notificación.