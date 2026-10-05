Un juzgado reconoce a tres policías de Santander el derecho a compensación por trabajar el 24 o el 31 de diciembre

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

CCOO ha celebrado el fallo y acusa a la alcaldesa de persistir "en incumplir acuerdos" SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Santander ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por tres agentes de la Policía Local de la ciudad y ha anulado las resoluciones municipales que les denegaban la compensación por prestar servicio obligatorio durante las jornadas del 24 o el 31 de diciembre de 2024.

Contra la sentencia, que ha dado a conocer este lunes CCOO, cabe recurso de apelación ante este órgano judicial en el plazo de 15 días.

La resolución judicial de la Plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho de los funcionarios a recibir dos días de descanso o, en su defecto, la correspondiente compensación económica, conforme a lo regulado en la cláusula novena del acuerdo de condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de Santander para quienes desempeñan sus funciones en dichas festividades.

La titular de la Sección de lo Contencioso-Administrativo ha revocado las decisiones dictadas en septiembre de 2025 por la Concejalía de Recursos Humanos, que habían desestimado la solicitud al considerar que la adscripción a la Sección de Horario Especial excluía este derecho.

El Consistorio defendía que este dispositivo organizativo contempla un sistema de alternancia semanal entre turno ordinario y régimen de disponibilidad sin compensaciones añadidas. En contra del criterio municipal, la magistrada ha concluido que la normativa aplicable no restringe el derecho a quienes presten su jornada de forma ordinaria todas las semanas del año ni excluye de forma expresa a los efectivos adscritos a este sistema especial.

La decisión judicial ha valorado la prueba documental y la testifical aportada por el jefe del cuerpo de la Policía Local, quien ha confirmado en la vista que los tres agentes cumplieron servicio presencial dentro de su turno ordinario en las citadas jornadas navideñas.

Aunque ha estimado el fondo de la reclamación, la jueza ha rechazado fijar de manera directa la cuantía económica al recordar que el acuerdo regulador fija el descanso como criterio preferente frente a la compensación retributiva, por lo que corresponde a la Administración local determinar motivadamente la modalidad que proceda aplicar.

La sentencia ha impuesto además las costas procesales al Ayuntamiento de Santander hasta un límite de 800 euros ante la estimación sustancial de la demanda.

CCOO CELEBRA EL FALLO

Por su parte, la Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Consistorio ha valorado que esta resolución judicial "es un nuevo toque de atención a la política del Ayuntamiento con sus trabajadores y trabajadoras y, en este caso, con la Policía Local. Es lamentable que haya que acudir a los tribunales para que la justicia reconozca derechos ya recogidos en los acuerdos municipales", ha lamentado el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Santander, Raúl Rivera.

Rivera ha apuntado que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, "persiste en su empeño por incumplir acuerdos y está claro que garantizar los derechos y las condiciones laborales de su plantilla no está entre sus prioridades".

"Ya va siendo hora de que apueste por la negociación y el diálogo y, especialmente, por el respeto al personal. No podemos olvidar que los policías locales son trabajadores que prestan servicio y garantizan la seguridad en la ciudad mientras la mayor parte de la ciudadanía está celebrando estas fechas con familia y amistades", ha señalado.

La tensión entre el Ayuntamiento de Santander y la Policía Local se ha incrementado durante los últimos meses. La plantilla de la policía ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de avances en sus distintas reivindicaciones laborales y la ausencia de negociación. "El silencio del Consistorio ha provocado que la policía haya desistido, por ejemplo, de realizar horas extraordinarias con las miras puestas en un diálogo que nunca llega y que se está convirtiendo en una situación límite",ha apuntado.

"Esta sentencia, al igual que otras que ya hemos ganado con reclamaciones similares, demuestra que la estrategia del Consistorio es judicializar todo, aún a sabiendas de que van a perder. Esto nos está costando dinero a los santanderinos y está acabando con la paciencia de los y las trabajadoras, que ven cómo se les falta al respeto negándoles derechos que ya están acordados", ha concluido Rivera.