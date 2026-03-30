Los juzgados cántabros ingresaron en 2025 un 12,1% menos asuntos que el año anterior

Archivo - Complejo Judicial de Salesas - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Cantabria recibieron durante 2025 un 12,1 por ciento menos asuntos que el año anterior al haberse ingresado un total de 77.981, según datos de un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundidos este lunes.

También descendieron, en este caso un 8% los asuntos resueltos, hasta los 81.286, mientras que aquellos que quedaron en trámite al final del año bajaron también un 5,6%, hasta los 37.326.

Según los datos del CGPJ, Cantabria es la séptima comunidad autónoma con menor tasa de litigiosidad del país, con 136,78 asuntos por cada 1.000 habitantes registrados en sus órganos judiciales, por debajo de la media nacional, que es de 153,7.

Además, la tasa de resolución de los órganos judiciales de la comunidad --la ratio entre el número total de asuntos resueltos y los ingresados-- fue del 1,04 y mejoró un 4,6%. Solo La Rioja la tiene mejor (1,07).

Mientras, la de pendencia del conjunto de los órganos judiciales -- el cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en el mismo-- fue del 0,46, lo que supone una subida del 2,7%. Es la cuarta más baja por comunidades y está por debajo de la media nacional (0,63).

Además, según el CGPJ, los órganos judiciales de Cantabria figuran como los cuartos menos congestionados, con una tasa del 1,45 --un 0,1% más que hace un año-- frente a una media del 1,62.