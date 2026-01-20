Juzgan a una mujer por increpar a otra extranjera que hacía topless en una playa de Santander

Archivo - Juzgados de Santander.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de un año de prisión a una mujer acusada de increpar a otra que hacía topless en la playa de La Concha de Santander y de aludir a su procedencia extranjera.

Según el escrito del ministerio público, la acusada le dijo en voz alta a la víctima "ésta está para que la meen en las tetas", y, después, se le acercó para decirle, "de muy malos modos", que se tapara. Al negarse, le amenazó con agredirla y se marchó.

Sin embargo, al poco rato, regresó para reiterar su exigencia y al comprobar por el acento de la mujer que no era española, "con ánimo de humillarle y alterar su estado anímico", le espetó en voz alta: "Ya sabemos a lo que venís las extranjeras", señala la Fiscalía.

A continuación, le dijo "seguro que tú tendrás una casa, que yo tengo ocho hijos y pago un alquiler", y después "le amenazó con hacer unas fotos de sus tetas y subirlas a Instagram".

Una vez que acudió la Policía Local a petición de la increpada, la acusada reiteró su desacuerdo con el topless. Además, afirmó que "todos sabemos lo que hacen los extranjeros".

Para la Fiscalía, las expresiones de la acusada "para referirse con carácter peyorativo" a la procedencia de la mujer, su tono elevado y el escenario en la que las pronunció --una playa "atestada" de público que captó la atención de varias personas que se encontraban en las inmediaciones-- provocaron en la víctima "sentimientos de humillación y de desprecio hacia sí misma en menoscabo de su dignidad".

Por ello, la considera autora de un delito de odio y discriminación en concurso con un delito contra la integridad moral, con la concurrencia del agravante de la responsabilidad penal de discriminación.

La pena solicitada asciende a un año de prisión, 2.400 euros de multa y cuatro años de inhabilitación para profesión u oficio educativo. En concepto de responsabilidad civil, solicita que la acusada indemnice a la perjudicada en 500 euros por los daños morales causados.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la perjudicada solicita igualmente un año de prisión y eleva la multa a 3.600 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este caso este jueves, 22 de enero, a las 10.00 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.