Archivo - 'El Lago De Los Cisnes' Llega El Sábado 3 De Enero Al Palacio De Festivales - PFC - Archivo

SANTANDER 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

'El Lago de los Cisnes' llega el sábado 3 de enero, a las 19.30 horas, al Palacio de Festivales de Cantabria (PFC), con una propuesta de 120 minutos del Worldwide Ballet Theatre y la Orquesta Sinfónica de la Ópera Nacional de Moldavia.

Las entradas en venta anticipada están agotadas desde hace semanas, pero el propio 3 de enero, a las 11 horas en taquilla y a través de la página web, se pone a la venta el 10 por ciento del aforo del día, obligatorio por la Ley de Espectáculos de Cantabria, ha informado el PFC.

Bajo la dirección de A. Bogutsky y el diseño de escenografía y vestuario de V. Okunev, la propuesta cuenta con la dirección artística de Aleksey Bogutskiy; la dirección musical de Denis Ceausov; los solistas Anastasia Miliachenko y Lorenzo Lodi; la música de P. I. Tchaikovsky; y la coreografía de M. Petipa y L. Ivanov.

Estrenado en 1877 en el Teatro Bolshoi de Moscú, 'El lago de los cisnes' de Piotr Tchaikovsky es la obra por excelencia del ballet clásico universal. Es la obra más representada de la historia de la danza. Su argumento recorre toda la gama de emociones humanas que transcurre entre el amor y la magia, la lucha del bien y del mal.

Además, el Príncipe Sigfrido celebra su veintiún cumpleaños y durante los festejos recibe la noticia de que en el próximo baile deberá elegir esposa. En un bosque cercano, a la orilla de un lago, queda prendado por la belleza de la princesa Odette, quien es víctima de un hechizo al que la somete el mago Rothbart: de día cisne, de noche humana.

La maldición solo se romperá con la llegada de un amor verdadero. Sigfrido también será blanco de los engaños del hechicero, que conseguirá que en la gran fiesta del palacio se prometa a la hija de Rothbart, Odile (cisne negro), de gran parecido con la princesa cisne. Conocedor del engaño, el príncipe acudirá una vez más al lago para librar una batalla por el amor de Odette.