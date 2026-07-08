Laredo acoge un Curso de Verano de la UC que trata de explicar por qué el pensamiento mágico no ha desaparecido - UC

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Laredo acoge un Curso de Verano de la Universidad de Cantabria que recorre cinco siglos de historia para tratar de explicar por qué el pensamiento mágico no ha desaparecido.

En un comunicado, la institución ha explicado que el catedrático Tomás Antonio Mantecón, director del curso, busca aclarar "cómo la ciencia ha transformado la forma en que el ser humano entiende el mundo, pero no ha conseguido desterrar el pensamiento mágico".

El curso 'Una historia en llamas: brujas, demonios y exorcismos', de la Edad Oscura a la Modernidad', que comenzó este martes y finalizará hoy, busca examinar cómo las sociedades han respondido históricamente al miedo, la enfermedad, la incertidumbre y todo aquello que escapaba a una explicación racional.

Durante estas dos jornadas, el alumnado recorre un amplio periodo histórico que arranca en la Edad Media y se prolonga hasta el siglo XIX para conocer la construcción de las creencias en torno a la brujería, los demonios, la posesión o los exorcismos.

Por ello, analizarán el papel que desempeñaron la religión, la magia y las supersticiones en sociedades donde la enfermedad, las malas cosechas o los fenómenos naturales carecían de una explicación científica y alimentaban la búsqueda de respuestas en lo sobrenatural.

"Queremos trasladar a la gente a una sociedad que ya no existe. Lo que a nosotros a veces nos parece extraño no era tan extraño ni tan ilógico. Formaba parte de cómo la gente resolvía sus problemas", ha concluido Mantecón.