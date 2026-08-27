Laredo y San Andrés de Giles, en Argentina, firman oficialmente su hermanamiento

Los mandatarios se hacen entrega de los obsequios para celebrar el hermanamiento - AYUNTAMIENTO DE LAREDO

LAREDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio cántabro de Laredo y el argentino de San Andrés de Giles han formalizado este jueves su hermanamiento después de 40 años de relaciones de amistad en un acto institucional celebrado en el salón de Plenos del Ayuntamiento pejino.

El documento lo han rubricado el alcalde de la villa, Miguel González, y el intendente de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi, quienes han estado acompañados de la concejala de Cultura y Turismo, Laura Recio, y la Corporación Municipal.

González ha destacado en nota de prensa que ambos municipios "hacen historia" y que esta alianza "abre una puerta enorme a la colaboración institucional", ya que permitirá "compartir proyectos, experiencias e iniciativas en todos aquellos ámbitos que puedan contribuir al bienestar de sus vecinos", como la cultura, el turismo, la educación, la juventud, el deporte, el patrimonio, el comercio o las tradiciones, entre otros.

"Queremos que este hermanamiento tenga vida, que sea una relación útil y duradera y que no sea solamente un documento firmado y una fotografía", ha señalado.

Por otro lado, el regidor ha dedicado también un reconocimiento especial a Miguel Ángel Aja, a quien ha agradecido su labor durante estas cuatro décadas para "mantener vivo" el vínculo entre Laredo y San Andrés de Giles.

"Ha sido durante todos estos años un auténtico embajador de ambos pueblos. Gran parte de que hoy podamos estar aquí firmando este hermanamiento se lo debemos a Miguel Ángel. Su compromiso y dedicación han sido fundamentales para que este vínculo perdure y llegue hasta nuestros días", ha valorado. .

Por su parte, Miguel Gesualdi ha destacado la importancia de este paso y ha señalado que el hermanamiento debe servir para que los vecinos de ambos municipios "se conozcan mejor, intercambien experiencias y generen nuevas oportunidades".

En este sentido, ha subrayado que ambos lugares "tienen mucho que aprender y mucho que ofrecer" en todos los ámbitos, especialmente en los sectores productivos y empresas.

"La distancia geográfica que nos separa es grande, pero los vínculos que nos unen son mucho más fuertes. Hoy abrimos una nueva etapa de colaboración que queremos que nuestros vecinos, especialmente los más jóvenes, sean quienes continúen construyendo esta relación durante las próximas décadas", ha añadido el argentino.

En esta línea, ha concluido con que "este hermanamiento no es un punto de llegada, sino el comienzo de una nueva historia compartida".

Tras los discursos, ambos mandatarios se han hecho entrega de varios obsequios como recuerdo de este día histórico para ambas localidades. El acto ha concluido con una sesión de fotografías de familia.

HISTORIA DEL HERMANAMIENTO

Según ha relatado el Ayuntamiento, la historia de este hermanamiento se remonta a hace más de cuatro décadas y tiene en Miguel Ángel Aja a una de sus figuras fundamentales.

Nacido en San Andrés de Giles en 1953 y llegado a Laredo con apenas once años, Aja ha mantenido siempre vivo su vínculo con su localidad natal.

En marzo de 1985 regresó por primera vez a San Andrés de Giles, siendo intendente municipal Julio César Rossi y alcalde de Laredo Juan Ramón López Revuelta.

Durante aquella visita hizo entrega del escudo de Laredo como recuerdo de la villa y él recibió como respuesta una carta de agradecimiento y un libro sobre la historia de la localidad argentina, iniciándose así una relación que se ha mantenido durante décadas.

El vínculo continuó fortaleciéndose en 1992, cuando Aja regresó acompañado de su familia con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América.

Un año después, en 1993, dos estudiantes de San Andrés de Giles viajaron a Laredo para participar en los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, dando los primeros pasos hacia una colaboración más formal e institucional.

En 2006, con motivo del bicentenario de la fundación de San Andrés de Giles, se inauguró allí la Plaza Villa de Laredo, y al año siguiente, en 2007, Laredo correspondió poniendo el nombre de San Andrés de Giles a una de sus calles, junto al Ayuntamiento.

Esta historia tuvo un nuevo impulso en marzo de 2025, cuando el alcalde de Laredo, Miguel González, realizó una visita a San Andrés de Giles, convirtiéndose en el primer regidor de la villa en visitar oficialmente la localidad argentina. Aquel viaje reforzó la voluntad de hacer realidad el hermanamiento.

Pocos meses después, Aja regresó a San Andrés de Giles y trasladó al regidor la voluntad de la ciudad argentina de culminar este proceso.