Laredo suma 15 denuncias este verano, una por agresión, y pide una reunión a Delegación y más efectivos

LAREDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Laredo ha formulado un total de 14 denuncias este verano relacionadas con alteración del orden público o desobediencia a la autoridad, a la que se suma una presentada por una víctima de agresión. Los agentes han logrado identificar en distintos casos a los presuntos autores.

Estas denuncias han sido remitidas a la Delegación del Gobierno, a la que el Ayuntamiento ha reclamado una reunión de seguridad urgente y más efectivos policiales durante la época estival.

Asimismo, se han trasladado los correspondientes informes, con los hechos presuntamente delictivos, a la Guardia Civil de Laredo, competente en materia de seguridad ciudadana en el municipio.

Así lo ha informado el Consistorio este viernes en nota de prensa, en la que ha negado que en la villa exista una "situación generalizada de agresiones a jóvenes veraneantes", como han publicado distintos medios de comunicación, ha indicado.

"Los episodios conocidos en las últimas semanas son hechos aislados", ha aseverado el Ayuntamiento que cree que, "en ningún caso", pueden servir para cuestionar la situación de seguridad del municipio ni para sostener que exista una práctica habitual de agresiones a jóvenes veraneantes en la villa.

De esta forma, el alcalde, Miguel González (PP), ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a vecinos y visitantes, y ha lamentado que la información publicada "no haya sido contrastada previamente" con la Policía o el Consistorio.

Según ha detallado, en la Policía Local "únicamente consta una denuncia formal", presentada por una presunta víctima de este tipo de hechos.

Así, "existen otros hechos, cuya procedencia no ha podido concretarse, que han sido puestos en conocimiento de la Policía Local, aunque estos no han sido objeto de denuncia formal, sino que únicamente han sido comunicados de forma verbal y telefónica".

A raíz de estas actuaciones, los agentes han logrado identificar en distintos casos a presuntos autores, formulando un total de 14 denuncias durante este verano, ha indicado.

González ha condenado el carácter "sensacionalista" de unos titulares que "perjudican gravemente la imagen turística del municipio".

"Laredo es una villa tranquila, pacífica y de convivencia que cada verano recibe a decenas de miles de visitantes y donde la inmensa mayoría disfruta de sus vacaciones con total normalidad", ha trasladado.

No obstante, el alcalde solicitará de manera urgente una reunión de seguridad con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, para analizar la situación general de la seguridad durante el verano, reforzar la coordinación entre administraciones y reclamar un incremento de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el municipio durante los meses de mayor afluencia.

El regidor pejino ha destacado que la villa supera durante la temporada estival los 100.000 habitantes y en algunos turnos "únicamente" cuenta con cinco agentes de la Policía Local, una dotación "claramente insuficiente" para atender con garantías todas las incidencias que pueden producirse.

Por ese motivo, el alcalde ve "imprescindible" que la Delegación refuerce "de manera inmediata" los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a Laredo durante el verano, con el fin de responder al "importante" incremento de población y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.

EL PSOE RECHAZA SITUACIONES DE ACOSO, INTIMIDACIÓN Y AGRESIONES

Por su parte, el PSOE de Laredo ha expresado su "más absoluto rechazo" ante las situaciones de "acoso, intimidación y agresiones" denunciadas por diversas familias veraneantes en la villa, como se publica este viernes en la prensa.

"Ninguna conducta violenta, grupal o individual tiene cabida en nuestro municipio. Mucho menos aquellas que, según los testimonios recogidos, se dirigen contra jóvenes y menores que disfrutan de su estancia en Laredo", ha dicho la agrupación socialista en un comunicado.

Según ha destacado, la convivencia es uno de los pilares de la identidad local y Laredo es una villa "abierta" que cada verano recibe a miles de visitantes y familias que forman parte de la vida cotidiana.

Por ello, los socialistas han llamado a "la calma, la cordura y la empatía ciudadana, evitando cualquier actitud que pueda interpretarse como hostil, excluyente o xenófoba".

Del mismo modo, han instado a las autoridades competentes a reforzar las medidas de prevención, vigilancia y actuación inmediata para impedir la repetición de hechos como los denunciados.

"Quienes participen en agresiones, amenazas o comportamientos violentos deben ser identificados y puestos a disposición judicial sin demora. Laredo debe seguir siendo un espacio seguro, acogedor y respetuoso para residentes y visitantes", ha sentenciado.