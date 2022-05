Leonardo Padura publicará en agosto su próxima novela, de nuevo con el detective Mario Conde

El escritor cubano desea una solución rápida para la guerra en Ucrania y espera que "no se extienda"

COMILLAS, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La próxima novela del escritor cubano Leonardo Padura volverá a contar con el personaje del detective Mario Conde y verá la luz en España a finales de agosto, una vez termine el periodo de revisión final al que está sometida actualmente.

La novela ocurre en dos tiempos, con dos historias casi paralelas: una en torno al año 1910 y protagonizada por el famoso proxeneta Alberto Yarini y Ponce de León; y otra en 2016, alrededor de la visita de Barack Obama a Cuba.

El libro aún no tiene título, y como ha contado el propio autor en una entrevista a Europa Press en la Fundación Comillas, baraja tres opciones, pero ya solo tiene "20 días" para decirse.

Esta novela se publica tras el éxito cosechado con 'Como polvo en el viento', que salió en 2020, en plena pandemia, lo que ha marcado su promoción. De hecho, Padura protagoniza este lunes un acto de presentación de esta publicación y una mesa redonda en Comillas, villa en la que ya había estado antes en un par de ocasiones con motivo de su presencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

El autor hace un balance positivo de la acogida que ha tenido esta novela entre el público, sobre todo porque ha sido capaz de influir sentimentalmente en los lectores. "Para mí es muy satisfactorio cuando alguien me dice que leyendo mi novela ha aprendido algo sobre su propia vida que no conocía, y esto me ha ocurrido mucho con 'Como polvo en el viento' y con 'El hombre que amaba a los perros'. Eso es una gran satisfacción", explica.

Y es que Padura trata de que su literatura tenga esa capacidad de provocar un sentimiento en el lector. "Hay libros que ayudan a cambiar las perspectivas y las miradas de las personas sobre muchas cosas", un objetivo al que intenta llegar teniendo en cuenta que cada libro "va un poco labrándose su destino, que puede ser el olvido, la permanencia o una manera de interactuar con los lectores". "De los libros que leemos al final nos queda una idea y algún acontecimiento que sea muy conmovedor, hay otros que los olvidamos prácticamente al terminar la última página porque no nos llegaron nada".

En 'Como polvo en el viento' el escritor cuenta la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un destino de exilio, con la idea de que los migrantes "siempre sufren un desgarramiento" cuando llegan a otro destino, pues todos "pertenecemos a una cultura" y mudarse de país implica "aprender códigos que son muy diversos". Por ello, muestra en su historia la manera que tienen los cubanos de tratar de reproducir su forma de vida en el exterior.

SITUACIÓN "MUY COMPLICADA" EN CUBA Y UCRANIA

Al hilo, y ya en terreno político, Padura lamenta que la situación actual en Cuba es "muy complicada", más tras la pandemia, que ha provocado aspectos adversos en todo el mundo pero "agravados" en su país con el cierre de la industria turística y tras el endurecimiento del embargo norteamericano a la isla durante el mandato de Donald Trump.

Esto "ha provocado una situación económica muy difícil, porque faltan muchos artículos de primera necesidad y la gente tiene que vivir pendiente día a día de cómo encontrar lo que necesitan para vivir", relata el autor, que espera que la situación mejore en un futuro pero desconoce "cuándo empezará a correr ese futuro. Sé que el presente va a ser bastante largo".

Lo mismo desea de la guerra en Ucrania, "que haya una solución rápida a ese conflicto y que no se extienda, cosa que no sabemos todavía si puede suceder", porque del presidente ruso, Vladimir Putin, opina "lo peor".

"El presente lo veo de una manera muy lamentable y esta guerra es como una regresión en lo que parecía que iba a ser la manera de comportarse de los poderes. Parecía establecido que para tener dominio sobre determinados territorios lo más importante era el mercado, y ahora de pronto volvemos a tener guerras de conquista como las que siempre hubo a lo largo de la historia", lamenta.

Padura, que tiene la condición de ciudadano español desde hace 12 años, está de paso en España, inmerso en una gira de presentaciones de las traducciones de 'Como polvo en el viento' por Italia, Polonia, Alemania, Suiza, Austria y Portugal.

Durante su paso por Comillas ha destacado el vínculo de este municipio con su país mediante el trasatlántico Marqués de Comillas, que transportaba migrantes a Cuba el siglo pasado.

En la Fundación Comillas ha estado junto a su directora, Eva María González Fernandez, la profesora del CIESE Cristina Martín y la catedrática de Lengua Española de la Universidad de La Habana Ana María González Marfud.

Además de la presentación de 'Como polvo en el viento', la jornada ha estado protagonizada también por la publicación 'La escritura de Leonardo Padura' impulsada por el Instituto Cervantes, que aborda la obra de este autor, premio Princesa de Asturias de las Letras 2015. En la mesa redonda participan también los compiladores de la obra, Stephen Silverstein y Rafael Acosta.