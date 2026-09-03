Liébana y la Cantabria del Ebro están este viernes en alerta por máximas de hasta 36 grados

Archivo - Un día soleado de verano en la zona de El Sardinero (Santander) - AEMET - Archivo

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Liébana y la Cantabria del Ebro estarán este viernes, 4 de septiembre, en alerta amarilla (peligro bajo) por temperaturas que pueden rozar los 36 grados centígrados en el sur y los 34 en la comarca lebaniega.

En concreto, el aviso por calor comenzará a las 13.00 y se prolongará hasta las 21.00 horas en ambas zonas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

Mientras tanto, en los valles del centro de la región se pueden superar los 30 grados centígrados y en el litoral se esperan registros más suaves.

A su vez, a partir de las 7.00 horas, el Gobierno de Cantabria activará el nivel 2 del operativo de prevención y extinción de incendios forestales ante la previsión de un índice de riesgo muy alto e incluso extremo en la mayor parte de la región.

Este aumento de las temperaturas se debe a un episodio de calor en la Península y Baleares, que durará hasta el martes o el miércoles de la próxima semana, cuando se espera que las temperaturas bajen de forma más generalizada y adquieran unos valores más suaves y propios para la época del año.