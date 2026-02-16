Limpias cierra 2025 con una tasa de criminalidad más de 20 puntos inferior a la regional

Reunión de la Junta de Seguridad de Limpias - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Limpias ha cerrado el año 2025 con una tasa de criminalidad de 21,9 delitos por cada 1.000 habitantes lo que le sitúa más de 20 puntos por debajo de la tasa de Cantabria y como uno de los municipios más seguros de la comunidad autónoma.

Así lo ha destacado este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Limpias que ha presidido junto al alcalde, Ignacio Sainz.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, en relación a los datos de 2025, la cibercriminalidad ha descendido un 7,41% en el municipio pese a la tendencia al alza en todo el territorio nacional.

También se ha destacado que no se han producido robos con violencia o intimidación durante 2025 en Limpias, al igual que tampoco se han registrado delitos de lesiones o riñas ni contra la libertad e indemnidad sexual.

Tanto el delegado del Gobierno como el alcalde ha puesto en valor la seguridad del municipio y han destacado la colaboración y cooperación permanente entre la Guardia Civil y la Policía Local.

En la reunión también ha participado el jefe de la Guardia Civil de Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, junto a otros mandos del cuerpo y representantes de la Policía Local de Limpias.