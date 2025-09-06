El litoral amanece con temperaturas superiores a los 25 grados en un día de aviso por calor

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria ha amanecido este sábado con temperaturas superiores a los 25 grados centígrados en una jornada en la que esta franja estará, junto a Liébana, en aviso amarillo (riesgo) por máximas que podrían alcanzar los 37ºC y 34ºC, respectivamente.

En el caso del aeropuerto Seve Ballesteros el mercurio de los termómetros ha registrado a las 8.30 horas los 25,9ºC, lo que sitúa este punto como el lugar donde más calor ha hecho en la región. Además, y a la misma hora, Castro Urdiales ha marcado 25,6ºC, mientras la capital, Santander, ha rozado esos 25 y se ha quedado a 24,7.

Destacan también otras temperaturas registradas en varios puntos de la comunidad, como ha sido en Torrelavega donde se han dado 24,4ºC a las 7.30 horas, o en San Roque de Riomiera donde a las 3.40 horas la máxima ha ascendido a 22ºC.

A nivel nacional, la mayor temperatura en lo que va de día se ha dado en el aeropuerto de Almería con 28,9ºC y la mínima en Sanabria, Zamora, con 3ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Tanto el litoral de Cantabria como Liébana se encuentran hoy en aviso amarillo por altas temperaturas, nivel de alerta que se activará a las 13.00 horas hasta las 21.00.

En la franja litoral se esperan máximas de 35ºC y podrían alcanzar los 37ºC en zonas del litoral oriental, mientras que en Liébana subirán hasta los 34ºC.