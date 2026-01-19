El litoral de Cantabria estará este martes y miércoles en aviso por olas de 5 metros

Archivo - Una persona fotografía las olas rompiendo en Santander.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria estará este martes, 20 de enero, y el miércoles 21 en aviso amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros adversos que dejarán olas de 4 y 5 metros.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente a partir de las 18.00 horas del martes y continuará hasta las 8.00 del miércoles, cuando se espera mar combinada del noroeste.

Además, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press, el miércoles la comarca de Liébana, el centro y el valle de Villaverde estarán en aviso amarillo por viento del sur con rachas máximas de 80 y 90 kilómetros por hora, respectivamente.