El litoral de Cantabria estará este viernes en aviso naranja por oleaje y Liébana por nevadas

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Oriana' hará que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) active este viernes, 13 de febrero, el aviso naranja (peligro importante) en el litoral de Cantabria por fenómenos costeros adversos y en Liébana por nevadas.

Asimismo, toda la comunidad autónoma estará en alerta amarilla (peligro bajo) por viento, el interior y el sur por nieve y la costa por lluvia.

En concreto, el aviso por mala mar estará vigente entre las 12.00 horas y el final del día por viento del oeste o noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), localmente 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y mar combinada del noroeste aumentando a 4 a 5 metros.

Este aviso naranja se extenderá hasta las 15.00 horas del sábado, ante la llegada de mar combinada del noroeste de 6 a 8 metros y viento del noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y localmente de 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9).

Pasado este nivel de riesgo, el aviso se rebaja a amarillo hasta las 18.00 horas del sábado, ya que se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros y viento del norte o noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

También estará en aviso naranja Liébana, en este caso por nieve. Igualmente, comenzará a las 12.00 horas de este viernes y concluirá al mediodía del sábado. Se espera acumulación de 20 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 metros, bajando la cota hasta los 600-700 metros al final del día.

En aviso por nieve, amarillo, estarán también el centro y el Valle de Villaverde entre las 18.00 horas del viernes y las 12.00 horas del sábado, cuando se prevé una acumulación de 2 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 metros y la cota en los 900 metros, la primera jornada, y espesores de 4 centímetros y una cota de 700-800 metros durante el sábado.

La Cantabria del Ebro estará en la misma situación de las 18.00 horas de hoy a las 12.00 horas de mañana. Las acumulaciones serán de 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 metros, con la cota descendiendo a los 900 metros. Ya el sábado los espesores ascenderán a 10 centímetros, bajando la cota a los 700-800 metros al final del día.

Además, el viento dejará fuertes rachas en toda Cantabria y la activación del aviso amarillo entre las 18.00 horas del viernes y las 12.00 horas del sábado. Las rachas serán del noroeste de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el Valle de Villaverde, y de hasta 80 kilómetros por hora en Liébana y la Cantabria del Ebro, rolando el viento a oeste en la segunda jornada.

Mientras, las lluvias dejarán aviso amarillo en el centro y el Valle de Villaverde entre las 12.00 horas del viernes y las 12.00 horas del sábado. Se prevé para este periodo temporal una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en una hora, más probable de alcanzar en los Valles Pasiegos, con probabilidad de chubascos en forma de nieve.