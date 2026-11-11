El litoral de Cantabria está este jueves en aviso amarillo por lluvia

Archivo - Varias personas con paraguas pasean por una calle de Santander.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo
SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El litoral de Cantabria estará este jueves, 12 de noviembre, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvia, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.
En concreto, este nivel de alerta estará vigente desde las 15.00 horas hasta las 3.00 de la madrugada del martes, cuando se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado.