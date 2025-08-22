Las llamadas al 112 se triplicaron por la tromba de agua en la Bahía de Santander, hasta las 323

SANTANDER 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las llamadas al Servicio de Emergencias 112 Cantabria durante la tromba de agua que afectó el jueves al arco de la Bahía de Santander se triplicaron en relación al día anterior.

Así, entre las siete y las diez de la mañana, se recibieron 323 avisos por las intensas lluvias que cayeron en sea franja horaria, y que en la jornada previa registró 106 llamadas, según ha publicado el 112 en su cuenta de X.

Hasta las 9.00 horas, la capital cántabra fue el lugar donde más llovió de toda España, con acumulaciones de 78,4 litros por metro cuadrado en la estación del aeropuerto -cantidad que luego se elevó a 81,4 l/m2- y los 63,6 que las lluvias torrenciales dejaron en la ciudad en una hora, fue el segundo mayor volumen en la historia de la urbe y de toda Cantabria.

Los momentos de mayor intensidad se dieron sobre las siete de la mañana, con picos de precipitaciones con "intensidades torrenciales" que dejaron acumulaciones de 16,8 litros por metros cuadrado en diez minutos, 63,6 mm en un hora y 75,8 mm en tres horas.

En el litoral, que estaba en alerta amarilla por precipitaciones y donde se elevó el aviso al nivel rojo entre las 8.00 y las 10.00 horas, sufrió numerosas incidencias, la mayoría en Santander, donde hubo importantes inundaciones en algunos puntos del centro, de los polígonos de Raos y Candina y en Nueva Montaña y La Albericia.

Esa situación generó problemas circulatorios, como retenciones en los principales accesos a la capital, cortes de tráfico o accidentes, además de inundaciones de negocios en bajos comerciales, entre otras.