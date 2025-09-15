La lluvia cancela la procesión de la Bien Aparecida y obliga a celebrar la misa en el santuario

Celebración de la misa de la Bien Aparecida, que la lluvia ha obligado a celebrar dentro del santuario, así como a suspender la procesión - GOBIERNO DE CANTABRIA

Colectivos como la Asociación contra el PSIR de Laredo o las enfermeras del Hospital de Laredo acuden al lugar a trasladar sus reivindicaciones

AMPUERO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria celebra este lunes, 15 de septiembre, la festividad de La Bien Aparecida en la localidad de Hoz de Marrón (Ampuero) en una jornada marcada por la lluvia, que ha obligado a cancelar la procesión y trasladar la misa oficiada por el obispo de la Diócesis de Santander, Arturo Ros, al interior del santuario, y que con buen tiempo se celebra en la explanada exterior.

Un año más miles de personas han subido hasta el templo, centenares de ellos andando, para honrar a la patrona de Cantabria, que en esta edición cumple 120 años.

Entre los asistentes, además de los fieles y peregrinos y autoridades de la comunidad autónoma, también se encontraban diversos colectivos que han aprovechado la ocasión para manifestar sus reivindicaciones y sumar apoyos.

Así, miembros de la Asociación en contra del PSIR de Laredo han portado camisetas y pancartas para denunciar que el polígono previsto, de 520.000 metros y que va desde el actual polígono de La Pesquera y hasta Colindres, es una "salvajada" para el que van a expropiar a "47 casas".

Asimismo, las enfermeras del área quirúrgica del Hospital de Laredo han acudido a Ampuero para recoger firmas para la recuperación de la tercera enfermera en turno de noche.

Además, varias personas se han acercado desde Arenal de Penagos para recopilar alegaciones en contra del polígono eólico Briesa, que se va a ubicar en Burgos pero cuya línea de alta tensión va hasta Astillero, afectando a los valles de Vega de Pas, Selaya, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos y Villaescusa.

En los actos conmemorativos de esta jornada festiva, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, también han participado la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, consejeros del Gobierno; la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, y la alcaldesa de Ampuero, Amaya Fernández, así como miembros de la Corporación Municipal, diputados, alcaldes de otros municipios y autoridades militares, entre otros.