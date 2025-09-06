Localizado en buen estado el hombre desaparecido en Arnuero en una zona boscosa cerca de la playa

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un voluntario ha localizado esta mañana al hombre de 70 años que este viernes desapareció en la playa de La Arena, en el municipio de Arnuero, en buen estado y en una zona boscosa cercana al arenal.

Una vez encontrado, y comprobado su estado, ha sido trasladado por el helicóptero de la Guardia Civil, que en esos momentos se encontraba sobrevolando la zona, al aeropuerto Seve Ballesteros. De allí, una ambulancia del servicio sanitario 061 lo ha llevado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde se valorará su estado, ha informado el Gobierno.

Este voluntario, conocedor del terreno, se había sumado hoy junto a otros compañeros al equipo de búsqueda.

El Gobierno de Cantabria activó este viernes el dispositivo ante la desaparición del hombre del que no se sabía nada desde las 13.00 horas. Las labores se reanudaron a primera hora de esta mañana.

Para su búsqueda, el Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado al servicio de drones del Ejecutivo, dos equipos de perros, varias patrullas de la Guardia Civil, personal de la Cruz Roja con apoyo logístico y voluntarios de Protección Civil, así como técnicos de rescate autonómicos.