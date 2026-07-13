Localizan cerca del Pisueña a un hombre de 71 años desparecido en la tarde de este domingo

SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado este mediodía en las inmediaciones del río Pisueña a un hombre, de 71 años y vecino de Santa Cruz de Bezana, que había desaparecido en la tarde de este domingo mientras participaba en unas jornadas de convivencia en Selaya. Ha sido encontrado consciente y en aparente buen estado.

Pasadas las 13.00 horas de hoy, el helicóptero de la Benemérita junto con componentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) --que esta mañana han sobrevolado la zona de búsqueda-- observaron a una persona en una zona de matorral junto al fluvial y a unos 1.500 metros del lugar de donde había sido visto por última vez el desaparecido.

Según ha informado la Guardia Civil, los efectivos han confirmado que se trataba del hombre que se buscaba, que se encontraba caído entre los arbustos y desorientado.

Ha sido auxiliado por efectivos del GREIM de Potes y evacuado en la aeronave hasta el aeropuerto Seve Ballesteros, desde donde ha sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para su valoración.

La denuncia por la desaparición del hombre fue puesta sobre las 20.00 horas de ayer, aunque ya se había informado de su ausencia a las 17.15 horas a través del 062.

Se activó un operativo de búsqueda en el que han participado agentes de la Guardia Civil pertenecientes al GREIM de Potes, patrullas de Seguridad Ciudadana, Seprona con un dron, la unidad canina y el helicóptero de este cuerpo con base en Asturias y desplazado a Cantabria.

También han intervenido miembros del Servicio de Emergencias 112, Protección Civil y voluntarios.