Lola Herrera recala el fin de semana en el Palacio de Festivales con la obra teatral 'Camino a La Meca'

Archivo - Lola Herrera en 'Camino a La Meca' - PALACIO - Archivo

SANTANDER 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La veterana actriz Lola Herrera recalará el próximo fin de semana en el Palacio de Festivales de Cantabria para interpretar la obra teatral 'Camino a La Meca', del dramaturgo Athol Fugard (1932-2025), junto a los intérpretes Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

La cita será doble: el viernes 9 de enero y el sábado 10, ambas a las 19.30 horas en la Sala Pereda, con una duración de 90 minutos sin descanso.

Bajo la dirección de Claudio Tolcachir, la voz de Herrera latirá en cada texto de esta pieza que se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración y que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación.

Alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía enfrentándose a su tiempo y al mundo que la rodea.

El Palacio ha informado de que las entradas en venta anticipada para este espectáculo están agotadas desde hace semanas. Sin embargo, en los días de cada función saldrá a la venta el 10 por ciento del aforo en cumplimiento con la Ley de Espectáculos de Cantabria.