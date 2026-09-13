Loquillo congrega a cerca de 3.000 personas en la plaza de toros de Santander

Loquillo en su actuación en la plaza de toros - PLAZA SANTANDER

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Loquillo ha congregado esta noche a cerca de 3.000 personas en la plaza de toros de Santander en el festival La Plaza, tres años después de su última actuación en la capital cántabra donde ha vuelto con su gira 'Corazones legendarios'.

En la cita, que se ha abierto con la banda española de rock de raíces americanas Alabama Monroe, el artista barcelonés ha repasado algunas de las canciones más reconocibles de una trayectoria que supera ya las cuatro décadas, como 'El ritmo del garaje', 'Cadillac solitario', 'Feo, fuerte y formal' o 'El rompe olas'. Los ha combinado con composiciones de diferentes etapas de su carrera como 'Rey del glam'.

El festival continuará este domingo con Sergio Dalma, que presentará a las 22.30 horas 'Ritorno a Vía Dalma', un espectáculo con el que regresa al universo de la canción italiana que ha marcado una parte esencial de su trayectoria reciente.

La apertura de la noche correrá a cargo de Martes Martes, banda nacida en Santander y liderada por Marta García Palacio, cuya actuación comenzará a las 21.00 horas.

Esta edición se cerrará este lunes 14 con el dúo gaditano Aguilera y Mení y su espectáculo 'Misión: Impro-sible', que comenzará a las 21.30 horas.

La Plaza Santander, impulsada por el Ayuntamiento de Santander, Cantabria Infinita y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, tiene un carácter solidario a través de Ayuda en Acción y su programa 'Impulsa', desarrollado en centros educativos españoles para acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, ha indicado la organización en nota de prensa.

Las entradas y abonos están disponibles en la web oficial laplazasantander.com, conciertosdecantabria.com y en los canales habituales de venta de El Corte Inglés.

La taquilla de la plaza abrirá a las 18.30 horas y la hora de cierre será a las 23.00 horas el fin de semana. Las puertas se abrirán a las 20.00.