Unas 3.000 personas llenan la plaza de toros de Santander para ver a Raphael

Alrededor de 3.000 personas llenan la plaza de toros de Santander para ver a Raphael - MOURO PRODUCCIONES

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 3.000 personas han llenado esta noche la plaza de toros de Santander para ver el concierto de Raphael en el arranque del festival La Plaza.

Entre el público han estado seguidores incondicionales del artista y asistentes de todas las edades que han disfrutado de esta cita incluida en su gira 'Raphaelísimo', ha indicado la organización.

Entre ellos, el medio centenar de jóvenes que a los que les correspondieron las entradas dobles que el Gobierno de Cantabria había sorteado días antes como parte de una propuesta de las direcciones generales de Soledad no Deseada y Juventud, junto a Mouro Producciones y Consort Music, para que acudieran al recital acompañando a personas mayores de su entorno (abuelos, amigos o vecinos).

Raphael apareció en el escenario a las 21.30 horas y ofreció un repertorio formado por 27 de sus grandes temas, que comenzó con 'La noche', 'Yo sigo siendo aquel', 'Cierro mis ojos' y 'Digan lo que digan'.

El público, de pie al finalizar cada tema, coreó con el artista todas las canciones que se iban sucediendo. Para la recta final, el artista de Linares eligió 'Yo soy aquel' y 'Escándalo' y, para despedirse, 'Como yo te amo'.

El festival, impulsado por el Ayuntamiento de Santander, Cantabria Infinita y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, también ha iniciado las noches solidarias de la mano de Ayuda en Acción para apoyar su programa 'Impulsa', que acompaña a jóvenes en situación de vulnerabilidad en centros educativos de España, generando oportunidades de formación, empleo y desarrollo profesional.

Este sábado será el turno de Loquillo que llega a Santander con su gira 'Corazones legendarios', un espectáculo centrado en los grandes clásicos de una carrera clave en la historia del rock en español que comenzará a las 22.30 horas. Antes estará Alabama Monroe, banda española de rock de raíces, que tocará a las 21.00.

La Plaza Santander continuará este domingo con Sergio Dalma y concluirá el lunes con el humor de Aguilera y Mení.

Las entradas y abonos están disponibles en la web oficial laplazasantander.com, conciertosdecantabria.com y en los canales habituales de venta de El Corte Inglés.

La taquilla de la plaza abrirá a las 18.30 horas y la hora de cierre será a las 23.00 horas el fin de semana. Las puertas se abrirán a las 20.00.