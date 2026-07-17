La Lotería deja en Treceño (Valdáliga) un primer premio con 30.000 euros al décimo

Establecimiento de Treceño donde se ha consignado el boleto acertante - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional del jueves, 16 de julio, ha dejado en Treceño (Valdáliga) un primer premio, dotado de 30.000 euros al décimo.

Ha sido consignado en el Despacho Receptor 69.825 --Bar Ramón-- del Barrio Requejo de esta localidad cántabra, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio ha recaído en el número 11312 y ha estado muy repartido.

Además de en Treceño, ha habido acertantes de esta misma categoría en Avilés (Asturias); Armilla (Granada); Cartagena (Murcia); la ciudad de Albacete; Sant Antoni de Portmany (Ibiza); Callús (Barcelona); Conil de la Frontera (Cádiz); Pobra de Caramiñal (La Coruña); Madrid; Ramallosa (Pontevedra); Alfafar (Valencia), y Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

El segundo premio, que ha recaído en el número 78148 y está dotado con 6.000 euros al décimo, ha sido consignado en una administración de Aranjuez (Madrid). Los números del reíntegro son 2, 3 y 5.