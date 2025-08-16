La Lotería Nacional de este sábado deja en Santander parte del segundo premio

Archivo - El Gordo de la Primitiva deja un premio de más de 149.000 euros en Santander - LOTERÍAS - Archivo

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de este sábado de la Lotería Nacional ha dejado en Santander parte del segundo premio, dotado con 12.012 euros al décimo.

El número agraciado con este segundo premio ha sido el 03127 y en Cantabria se ha dispensado en el despacho receptor de la Calle Alta número 66, según información de Loterías y Apuestas del Estado.

Con una cuantía global de 120.000 euros al número, ha estado muy repartido ya que también se ha vendido en Burgos, Granada, Sevilla, Madrid, Asturias, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Lérida y Soria.