Louzán (RFEF) cree que al fútbol español le ha venido "muy bien" que el Racing esté en Primera

Archivo - Jugadores y miembros del equipo técnico del Racing de Santander celebran su subida a Primera.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, cree que al fútbol español le "ha venido muy bien" que el Racing de Santander esté en Primera y ha deseado "muchísima suerte" al conjunto verdiblanco.

"Creo que es muy bonito ver que Cantabria, en este caso Santander, y el Real Racing Club de Santander, esté en la máxima categoría del fútbol español", ha manifestado este viernes en la capital cántabra Louzán, que se ha alegrado por el "añorado" ascenso del conjunto verdiblanco.

Así, el presidente de la RFEF ha deseado al presidente del club racinguista, Manolo Higuera, "muchísima suerte" durante este periplo, teniendo en cuenta que "no es fácil estar en la mejor Liga del mundo con los mejores y aguantar".

Según ha señalado, para poder mantenerse en esta categoría hay que "hacer las cosas muy bien y poder tener resultados". En ese sentido, cree que el Racing está "trabajando bien" y se ha alegrado "mucho" de que siga "por esta senda".

Louzán ha hecho estas declaraciones en Santander durante la inauguración de la exposición 'Reyes del mundo', en la que se exhibe la Copa del Mundo de Fútbol 2026.