El consejeros de Salud, César Pascual, con la premiada Lucia Bonis. - GOBEIRNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lucía Bonis, profesional del Servicio Cántabro de Salud, ha recibido este viernes el premio 'Fisioterapeuta del año 2026' por su compromiso con la mejora de la atención y calidad de vida de los pacientes.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que Bonis es una de las principales impulsoras del 'Semáforo del Dolor' de Cantabria, que tantos éxitos ha cosechado este año.

Así, ha destacado su contribución al desarrollo de la fisioterapia, su compromiso con la investigación y su participación en proyectos orientados a mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes.

De hecho, la distinción recoge "su implicación en proyectos relacionados con el dolor persistente, así como el esfuerzo y la dedicación que, junto a su equipo, ha mantenido durante los últimos años en el ámbito de la investigación".

Para el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria, la trayectoria de Lucía Bonis combina "a la perfección" la práctica clínica con la generación de conocimiento científico "para seguir avanzando en la profesión".

Al acto han acudido el consejero de Salud, César Pascual, que ha sido el encargado de entregar a Bonis el galardón, y la de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río.

Precisamente, la consejera ha agradecido al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria el reconocimiento al 'Apoyo a la Profesión' otorgado con carácter institucional por "la inclusión de la fisioterapia dentro de las prestaciones de la Ley de Dependencia".

Y es que, ha señalado "el papel esencial" de los fisioterapeutas en la promoción de la salud, la recuperación y el mantenimiento de la autonomía personal.

Como ejemplo ha apuntado la importancia de esta labor entre las personas mayores, "ayudándolas a conservar su movilidad, su independencia y calidad de vida durante más tiempo", y entre las personas en situación de dependencia o con discapacidad, "para quienes su acompañamiento supone una herramienta fundamental para ganar bienestar y autonomía".

También se ha referido a la labor del Colegio Profesional de Fisioterapeutas "en defensa de una profesión fundamental para nuestra sociedad" y que "ayuda a visibilizar el enorme valor que aporta al bienestar de las personas".

Además de felicitar a todos los premiados en esta jornada, la consejera ha puesto en valor este tipo de reconocimientos para destacar "el talento y la trayectoria de quienes ejercéis esta profesión con vocación, cercanía y excelencia".

Por su parte, el consejero de Salud ha considerado la fisioterapia "una disciplina imprescindible" que representa "prevención, autonomía, recuperación, salud pública y futuro".

En este sentido, ha puesto en valor esta profesión que tiene "mucho que enseñar a la sociedad, al hacer de la paciencia una ciencia y de la cercanía una herramienta terapéutica".

OTROS RECONOCIMIENTOS

Además, los premios que votan los colegiados reconocen a diferentes profesionales cuya labor representa los valores de la fisioterapia, desde la atención cercana y humana a los pacientes hasta la experiencia acumulada durante años de ejercicio profesional.

En la categoría de 'Fisioterapeuta Destacado 2026', el Colegio ha distinguido a Ana María García Núñez, Cristina Pérez Alonso y Laura María Valiño Llamazares, por su compromiso con los pacientes, calidad humana e implicación en el ejercicio de la fisioterapia.

También se ha rendido homenaje a Valentín San Sebastián Argos, Javier López Polvorosa y José Luis Castillo Santiago, que han sido galardonados con el 'Reconocimiento a la Trayectoria Profesional 2026'.