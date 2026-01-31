Lunada, Palombera y Alto Campoo requieren el uso de cadenas

Archivo - Una carretera nevada en la estación de esquí y montaña de Alto Campoo.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Lunada (CA-643) y Palombera (CA-280) y la carretera de acceso a la Estación de esquí y montaña Alto Campoo (CA-183) tienen restringidos sus tráficos únicamente a vehículos con cadenas por la presencia de nieve y/o hielo.

Estas vías de la red secundaria de Cantabria tienen afectados ambos sentidos de los siguientes tramos: del 22 al 42,5 en Palombera; del 8 al 14 en Lunada y del 13 al 23,4 en Alto Campoo.

Asimismo, es necesario circular con precaución por los viales CA-184 entre Polientes y Piedrasluegas; en la CA-281 entre Puentenansa y Piedrasluegas, y la CA-185 entre Potes y Fuente Dé por la presencia de nieve y/o hielo en la calzada.

Además, están cerrados al tráfico el acceso al Collado de Llesba, en la CA-893, y el acceso al Mirado de la Fuente del Chivo, en la CA-916, según información de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.