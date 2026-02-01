Maderas Camacho adquiere una parcela en el PSIR AIEP Val de San Vicente e invertirá más de 3 millones

SANTANDER, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa asturiana Maderas Camacho S.L. ha adquirido una parcela de 5.348 metros cuadrados en el PSIR AIEP Val de San Vicente, ubicado en el municipio de Val de San Vicente, donde desarrollará un nuevo centro dedicado al comercio al por mayor de madera y al comercio al por menor de ferretería.

Supondrá una inversión superior a los 3 millones de euros para mantener 13 puestos de trabajo y crear 10 nuevos empleos, "contribuyendo a la dinamización económica y al refuerzo del tejido empresarial de la comarca", ha destacado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

La operación, autorizada por el consejo de administración de Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), dependiente de la Consejería de Industria, se materializa con la compra de una parcela en la que la compañía implantará un almacén y punto de venta de madera y productos de ferretería.

Maderas Camacho es una empresa fundada en 1980, con una dilatada trayectoria en el sector de la madera y los suministros de ferretería, cuyos inicios se sitúan en Noriega (Ribadedeva), donde comenzó su actividad centrada en la venta de madera para carpintería y, especialmente, para la construcción de cubiertas.

A comienzos de los años 2000, la empresa amplió su actividad con la incorporación de productos de ferretería y suministros industriales, apostando por la mejora continua del servicio al cliente y la creación de una red comercial propia.

En la actualidad, cuenta con dos centros de trabajo en Asturias, flota de transporte propia y presencia en Cantabria, Asturias y Castilla y León.

Con la adquisición de la parcela en el PSIR AIEP Val de San Vicente, la compañía refuerza su estrategia de crecimiento para contar con una presencia directa en Cantabria y ampliar y consolidar su red de socios comerciales, y mejorar su capacidad logística y de servicio.

PSIR AIEP VAL DE SAN VICENTE

El PSIR AIEP Val de San Vicente cuenta con una superficie total de 547.353 metros cuadrados y se desarrolla por fases, con urbanización autónoma y dotación completa de infraestructuras y viario para la implantación de actividad industrial y empresarial.

La primera fase del proyecto ha supuesto la urbanización de 100.616 metros cuadrados, de los cuales 53.270 m2 corresponden a superficie productiva; 33.011 m2 a viarios y aparcamientos; 2.693 m2 a infraestructuras y servicios, y 11.643 m2 a espacios libres de uso público.

El PSIR cuenta con la implantación de empresas como SEMARK AC GROUP S.A., dedicada al comercio al por mayor, y LEZAGÓN 28 S.L., destinada a un concesionario con centro de lavado y gasolinera. Con la incorporación de Maderas Camacho S.L., "se refuerza el interés empresarial por este enclave estratégico", ha puesto en valor el Ejecutivo.

De los 53.270 m2 productivos de la primera fase, actualmente permanecen disponibles 24.243, con parcelas productivas de uso industrial de a partir de 1.000 m2, adaptándose a las necesidades de cada empresa.

Además, está prevista la construcción de seis naves industriales, con una superficie aproximada de 300 m2 cada una, sobre una parcela de 3.228 m2, lo que ampliará la oferta de espacios para nuevas actividades, ha informado el Gobierno cántabro.