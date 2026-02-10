La madre de una víctima de violación cuando era menor: "No dijo nada porque se sentía culpable"

Inicio del juicio al acusado de agredir sexualmente a una menor, desde que tenía 12 años y hasta los 15, y con la que mantenía una relación "casi familiar" - EUROPA PRESS

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La joven que asegura haber sido víctima de agresión sexual de manera continuada cuando era menor y por parte de un hombre que era como de la familia se ha ratificado este martes, en el inicio del juicio contra él en la Audiencia Provincial de Cantabria, en el contenido de la denuncia interpuesta por sus padres días después de enterarse de los hechos a través de un amigo de la víctima.

La chica ha declarado, a puerta cerrada y a preguntas de todas las partes, en la primera sesión de la vista oral, que se celebra esta semana en la Sección Primera, y en la que también han testificado sus progenitores y el joven que les contó lo sucedido, entonces novio de ella. La madre ha explicado que su hija "no dijo nada" porque "se sentía culpable" y ha añadido que "pensaba que estaba haciendo algo mal".

Ha aludido así esta testigo a lo que la víctima "se comió ella sola", desde que comenzaron los tocamientos, cuando tenía doce años, hasta que cesaron, a la edad de quince, y en el transcurso de los cuales también hubo penetraciones. Según la Fiscalía, tuvieron lugar cuando la menor iba al centro de hípica de la mujer del procesado y se quedaba a dormir en casa de este matrimonio, concretamente en la habitación de uno de sus dos hijos (el menor, que era un bebé).

El hombre, procesado por un delito continuado de agresión sexual y que declarará en último lugar, este próximo jueves 12 de febrero, se enfrenta a diez años de prisión y a indemnizar a la víctima con 25.000 euros por el daño moral causado, penas que pide para él el ministerio público.

Mientras, la acusación particular -que ejerce la perjudicada- reclama 50.000 euros y trece años de cárcel, ya que entiende que también incurrió en corrupción de menores, al considerar que durante una conversación en una red social trató de "embaucarla" para que le enviara una foto de ella en tanga, petición que realizó "en múltiples ocasiones y ejerciendo presión".

La fiscal sostiene que el enjuiciado aprovechaba para realizar los tocamientos -por encima y debajo de la ropa- los momentos en los que coincidía a solas con la menor en el centro ecuestre, como el almacén donde se guardan las sillas para montar los caballos, y también cuando ella se quedaba a dormir en el domicilio -en un colchón en el suelo del dormitorio del bebé, al que entraba de madrugada-.